Unión Eléctrica pronostica afectación de 1900 MW en horario pico de este miércoles

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 47 segundos

Este martes se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se ha mantenido la afectación durante la madrugada de hoy. La máxima afectación por esta causa fue de 1875 MW a las 19:20 horas.

La producción de energía de los 51 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 3717 MWh, con 535 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1120 MW, la demanda 2337 MW, con 1225 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1150 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 5 de la CTE Mariel, Unidad 2 de la CTE Santa Cruz, Unidad 6 de la CTE Diez de Octubre, Unidad 2 de la CTE Felton y Unidades 3 y 6 de la CTE Antonio Maceo.

Mantenimiento: Unidad 6 de la CTE Mariel, Unidad 5 de la CTE Nuevitas, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Limitaciones en la generación térmica: 412 MW fuera de servicio.

Pronóstico para el horario pico

Para el horario pico se estima la entrada de la unidad 6 de la CTE Nuevitas con 90 MW.

Con este pronóstico se prevé para el pico una disponibilidad de 1120 MW con una demanda máxima de 3080 MW, para un déficit de 1870 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1900 MW en este horario.

(Con información de la Unión Eléctrica)

Visitas: 5