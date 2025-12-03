Avanza restablecimiento del sistema eléctrico en la capital cubana

La Empresa Eléctrica de La Habana informó en sus canales oficiales, que en estos momentos 136 mil 133 clientes ya cuentan con servicio, lo que representa el 15,8 por ciento de la ciudad, equivalente a 91,11 megawatts.

En la ciudad fueron restablecidos los servicios vitales de salud y se logró la recuperación de siete sistemas fundamentales de abasto de agua.

De acuerdo con el director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, Lázaro Guerra, tras la desconexión parcial del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), ocurrida en la madrugada de este miércoles, se aplicaron los protocolos de restauración.

“Tenemos unidades de Energás en servicio; Felton ya entró y Céspedes se encuentra en la fase final de sincronización. Además, se han ido energizando varias subestaciones de La Habana —como Diezmero, Cotorro, Melones y Naranjito, así como parte de las de Mayabeque”, explicó a la televisión nacional.

Guerra detalló que los parques solares fotovoltaicos también comienzan a generar, lo que incrementa la capacidad de producción eléctrica y permite ampliar la cobertura en todo el país, con prioridad para la zona occidental, que quedó sin servicio.

Este miércoles se produjo una desconexión del SEN desde las provincias occidentales de Mayabeque hasta Pinar del Río.