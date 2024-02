Aumentan a más de 27.200 los asesinados en Gaza por Israel

Tiempo de lectura aprox: 58 segundos

En las últimas 24 horas, al menos 107 palestinos fueron asesinados en Gaza y más de 165 resultaron heridos por los ataques indiscriminados de Israel, reportó el Ministerio de Sanidad de la Franja, con lo cual asciende a 27.238 los fallecidos y a 66.452 los heridos desde el inicio de los bombardeos el pasado mes de octubre.

A 120 días de la ofensiva del Ejército de ocupación sionista en territorio palestino, el ministerio indicó: “La ocupación israelí cometió 12 masacres contra familias en la Franja de Gaza, dejando 107 mártires y 165 heridos durante las últimas 24 horas”.

La autoridad recordó “Muchas personas siguen atrapadas bajo los escombros y en las carreteras porque los rescatistas no pueden llegar hasta ellas”, señaló el comunicado.

On the 120th day of the genocide in Gaza, Israeli military forces have stolen the lives of 27,238 Palestinians and injured 66,452 others since October 7.#Gaza_Genocide #AirDropAidForGaza pic.twitter.com/ja17YpfqOj

— PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) February 3, 2024