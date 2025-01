Atropellamiento masivo en Nueva Orleans deja al menos diez personas muertas y 30 heridos

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 29 segundos

Testigos en Nueva Orleans describieron los momentos de horror y pánico cuando un vehículo embistió a una multitud en una de las icónicas calles de la ciudad, donde es tradición recibir el nuevo año.

El atropellamiento deja al menos diez muertos y 30 heridos.

“Cuando finalmente salimos del club, la Policía nos indicó por dónde debíamos caminar y nos dijo que saliéramos del lugar rápidamente. Vi algunos cadáveres que ni siquiera podían tapar y un montón de personas recibiendo primeros auxilios”, señaló el testigo Whit Davis a la cadena local ‘CNN’.

El joven de 22 años describió con horror la escena luego de que un camión atropelló a una gran multitud en las calles de Nueva Orleans.

La agencia oficial de preparación para desastres de la ciudad emitió un comunicado en el que explica la emergencia que está atendiendo.

“El Distrito 8 está trabajando actualmente en un incidente con muchas víctimas que involucra a un vehículo que se estrelló contra una gran multitud en la calle Canal y Bourbon. Hay 30 pacientes heridos que han sido transportados por NOEMS (Servicios Médicos de Emergencia de Nueva Orleans) y diez muertos. Los socios de seguridad pública están respondiendo en el lugar”.

La cadena ‘CBS News’ informó que testigos afirmaron a su reportera, Kati Weis, que un camión blanco chocó contra personas en ‘Bourbon Street’ a alta velocidad, y luego el conductor salió y comenzó a disparar un arma, y ​​la policía respondió al fuego. Por ello, dos agentes resultaron heridos.

“Un cuerpo voló hacia mí”, dijo Kevin García, otro testigo en el lugar. Su testimonio a la CNN ocurrió minutos después del atropellamiento masivo. “Lo único que vi fue un camión que se estrelló contra todos los que estaban en el lado izquierdo de la acera de Bourbon”, afirmó. Además, dijo que también escuchó disparos.

La alcaldesa de la ciudad, LaToya Cantrell, calificó lo ocurrido como un “ataque terrorista”.

“Todo está bajo información”, señaló la alcaldesa, al mencionar que ya mantuvo contacto con la Casa Blanca y otras autoridades.

“Lo que pido ahora es una oración por quienes perdieron a un familiar en esta tragedia. Además, pidió que se alejen de la zona para que las autoridades puedan trabajar”, agregó.

Estaba tratando de atropellar a la mayor cantidad de personas que pudiera

Asimismo, la jefa de policía, Anne Kirkpatrick, aseguró en una conferencia de prensa televisada que un conductor atropelló intencionalmente a una multitud alrededor de las 3:15 am.

“Este hombre estaba tratando de atropellar a la mayor cantidad de personas que pudiera”, subrayó Kirkpatrick. Estaba decidido a crear la masacre y los daños que causó”.

Sin embargo, minutos más tarde, la agente especial adjunta a cargo del FBI, Aletha Duncan, aseguró que no se trató de un ataque terrorista.

The New Orleans incident is “not a terrorist event” says FBI assistant special agent in charge, Aletha Duncan.

There have been “improvised explosive devices” found in the area, she adds.

The local mayor called it a “terrorist attack” moments before.https://t.co/lgEpBlrO0r pic.twitter.com/aauIieHNQp

— Sky News (@SkyNews) January 1, 2025