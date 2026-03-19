Asociación Cubana de Comunicadores Sociales en Cienfuegos lanza concurso fotográfico

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La Asociación Cubana de Comunicadores Sociales (ACCS) en Cienfuegos abre la convocatoria del concurso fotográfico Mi ciudad y yo, a propósito del aniversario 207 de la fundación de la colonia Fernandina de Jagua. En su tercera edición, el certamen cuenta con el respaldo de la Oficina del Conservador de la ciudad y se suma a las celebraciones por tal acontecimiento.

Al decir de la MSc. Isabel María Urquiza Pozo, presidenta de la ACCS en la Perla del Sur, “el certamen busca rendir homenaje a través de la mirada de sus habitantes y estará abierto a participantes de todas las edades, miembros o no de la asociación, sin distinción de residencia municipal, siempre que desarrollen actividades de estudio o trabajo en la urbe. Se aceptarán fotografías tomadas por cualquier dispositivo técnico, desde teléfonos móviles hasta cámaras profesionales”.

Cada concursante podrá enviar hasta tres imágenes al número de móvil 59 98 43 93. En el mensaje deberá incluir sus datos personales: Nombre y Apellidos, edad, centro de trabajo o estudio, municipio de residencia y una breve presentación de la obra. El plazo de admisión vence el próximo 15 de abril de 2026.

Las fotografías deberán reflejar a los habitantes de Cienfuegos en espacios públicos de la ciudad, en situaciones cotidianas o en sitios emblemáticos. Se valorará especialmente el vínculo entre el ciudadano y su entorno urbano.

El jurado estará integrado por los destacados fotógrafos Yoel de la Paz López, Libán Raúl Rodríguez Acosta y Patricio Chaviano del Sol. Se otorgarán un Premio y tres menciones por cada una de las categorías establecidas, las cuales incluyen grupos de edades (hasta 20 años, de 21 a 60, y más de 60), así como apartados para aficionados, miembros de la ACCS y profesionales del lente.

El Premio consistirá en una obra plástica del artista cienfueguero y miembro fundador de la ACCS, Enrique Richard López. Las menciones recibirán certificados de premiación. El jurado podrá conceder, además, un Premio especial si lo considera pertinente.

Los resultados se darán a conocer el 22 de abril de 2026, en el marco de las celebraciones por el aniversario de la fundación de la Fernandina.

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