Concurso Escaramujo llega a Cienfuegos con variadas actividades culturales

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La VIII Edición del Concurso Escaramujo acontecerá en Cienfuegos con una programación variada de teatro, música, danza y artes visuales. En esta ocasión estará dedicada al aniversario 21 de la Brigada de Instructores de Arte José Martí y al aniversario 48 de la creación del Sistema de Casas de Cultura.

“Es una iniciativa que busca promover el talento artístico y acercar las manifestaciones culturales a las nuevas generaciones”. Así lo dio a conocer Bárbara María González del Rosario, directora de Cultura municipal en Cienfuegos, quien detalló un amplio plan de actividades que incluye presentaciones especiales y un recorrido por diferentes centros educativos.

La jornada dará inicio este 20 de marzo con la puesta en escena de la obra Pepe, a cargo de la Compañía de Teatro Musical Infantil Abrakadabra, prevista para las 10:00 a.m. en la Sala Guanaroca.

Las actividades continuarán el día 23 con una doble propuesta. A las 9:00 a.m. se inaugurará la exposición “Encantos de mi ciudad” y, por la tarde, a las 6:00 p.m. , se desarrollará un encuentro didáctico con los artistas Gonzalo Bermúdez y su grupo Ismaelillo en la calle 35 #5605. El día 24, la sede será la escuela primaria Guerrillero Heroico; el día 25, en la “José Mateo Fonseca”; y el día 26, la secundaria básica 5 de Septiembre.

“En cada uno de estos centros educativos, se realizarán presentaciones de unidades artísticas de música y danza”, aseguró González del Rosario.

La directora de Cultura municipal extendió la invitación a todo el pueblo cienfueguero para que disfrute de estas actividades, que resaltan el quehacer artístico de la provincia y celebran importantes aniversarios de nuestra cultura.

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