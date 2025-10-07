Arribó a la patria selección sub-20 de fútbol de Cuba

Compartir en

Los futbolistas e integrantes del cuerpo técnico que conformaron el equipo cubano que participó en la Copa Mundial Sub-20 de la Fifa de Chile 2025 ya se encuentran en la patria.

Este lunes y tras un largo viaje desde la sede, con escala en Panamá, aterrizaron en el aeropuerto internacional José Martí, de La Habana.

La llegada se produjo en un contexto de júbilo y felicitaciones de los demás viajeros y personal que labora en la terminal aérea, que estuvieron al tanto de la actuación cubana en la cita del orbe.

Especial cariño se ganaron los jóvenes que realizaron la mejor actuación de la Isla en esas lides, tras conseguir un empate ante la subcampeona vigente, Italia, y marcar al menos un gol en cada uno de sus partidos.

«Nos sentimos muy contentos de que el pueblo nos reciba así, sabemos que estaban atentos a nuestra actuación, pero gratifica más que se muestren orgullosos de nosotros y hasta nos reconocen», destacó para JIT Michael Camejo, autor de los dos goles ante la Azzurra.

El capitán Karel Pérez también reconoció las muestras de afecto de la gente como lo más grande que le sucedió en su carrera.

«Esto es lo mejor que puede recibir un deportista, independientemente de los resultados celebran nuestro esfuerzo y saben valorar lo que hicimos, esto nos llena de alegría, pero a la vez de compromiso», resaltó.

Luego del arribo tendrán algunos días para el descanso antes de incorporarse a sus equipos en las distintas ligas que militan y la mayoría de ellos quedarán atentos al llamado a la selección absoluta, que estará participando en un torneo del área de Concacaf en la próxima fecha Fifa de noviembre.

