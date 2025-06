Apuntes en defensa del arbitraje del béisbol en Cuba

Compartir en

Por: MSc. Jesús Fuentes Águila; Lic. Iván González Vega; Dr C. Candelaria Rosa Álvarez González[1]

Los árbitros de béisbol en Cuba siempre han sido “las ovejas negras”, los que casi nunca tienen razón según se dice, por eso a veces se afirma que es una calamidad abrazar esa profesión. Sin embargo, sin ellos no sería posible ni empezar un juego de ningún deporte, menos del béisbol. Honrar el trabajo de algunos de los imprescindibles del arbitraje en la historia del béisbol cubano, como parte de la cultura popular, es el objetivo del presente empeño científico y docente dada la responsabilidad que actualmente desempeñan dos de los autores en la dirección del Inder en tierra cienfueguera, cuna de prestigiosos beisbolistas y glorias del deporte, incluidos aquellos que imparten justicia en un terreno de béisbol.

¿El primero de los árbitros del béisbol en Cuba? Leopoldo de Sola

El pionero del arbitraje en este deporte en Cuba fue Leopoldo de Sola quien actuó en un partido celebrado en Matanzas entre jóvenes habaneros y marinos estadounidenses a finales de la década del 60 del siglo XIX, el que se considera por los historiadores del deporte como el primer juego de béisbol oficial efectuado en el país. Sola era doctor en medicina, muy honrado, se sentaba en una silla detrás del plato y con paraguas a 10 o 12 pies del home. No le gustaba, sin embargo, cantar la curva. Desde luego, a esa distancia del home era muy difícil apreciarla según el testimonio del excelente lanzador de Almendares Teodoro Saldo.

¿Escándalos históricos en las decisiones arbitrales en Cuba?

Sí. En 1885 el diario “El Fígaro” plantea que la situación de los árbitros no varió mucho desde el primer juego celebrado en Cuba, ya que se habían suscitado escándalos por malas decisiones arbitrales, por ello, muchos se negaban reuniendo condiciones, a ser jueces para no ser víctimas de los insultos del pueblo y también se exhortaba al público a limitarse a aplaudir las jugadas de los sportmen, según el grado de cultura de cada partidario. Hubo quien propuso agregar una casilla de anotación para los errores de los árbitros. Hasta el ilustre escritor cubano Alejo Carpentier se burlaba de la indumentaria de los árbitros y decía que parecían gente que iban a realizar una visita de pésame. No es casual que le llamen los hombres de negro.

¿Árbitros multados en Cuba?

Sí, se conoce que la primera multa se impuso a un árbitro de apellido Rivero en 1887 en un juego entre Almendares y Habana. Este dijo que Santana no había pisado el home y lo puso out. Ante la protesta del director el árbitro dijo que llamaran a Santana, que si era un caballero diría la verdad, a lo que el pelotero respondió que ellos no son más que peloteros en el juego, después de ello, caballeros. Todos los árbitros han cometido errores y los seguirán cometiendo porque son seres humanos y no máquinas, deciden en fracciones de segundos y no siempre tienen cámaras, algunos han sido agredidos y otros agresores, pero la mayoría reconoce cuando se ha extraviado en sus juicios y otros se han arrepentido de su mal proceder.

¿Árbitros más destacados de Cuba?

Resulta una labor compleja mencionar a los mejores entre tantos que han brillado. Entre los más destacados árbitros cubanos de los tiempos cercanos podría mencionarse a Amado Maestry, Alfredo Paz, Omar Lucero, Melchor Fonseca, José Pérez Julién, Jorge Luis Pérez, Eusebio Preval, Jorge Miguel Niebla con reconocimiento internacional. Otros imprescindibles, como César Valdés, Yanet Moreno- la primera mujer-, Alejandro Casañas, padre, e hijo; Juan Izquierdo, Iván Davis, Francisco Fernández Cortón. Hay que mencionar al profesor Raúl Hernández, a Joe Miranda, Julio Fernández y Pavel Jiménez- los últimos tres fallecidos- Los últimos de la provincia de Cienfuegos.

¿Algunas anécdotas de árbitros cubanos?

Alfredo Paz. Le decían el último mohicano, defendía a capa y espada sus decisiones. Botó a medio equipo en un juego en Morón, y la policía lo tuvo que escoltar para resguardarlo de las pedradas. Noqueó a un descontento aficionado de un trompón; A él lo noqueó un pelotero.

Omar Lucero. Era Contador público. Nunca jugó pelota. No se inmutaba con los improperios que le gritaban. Muy inteligente y seguro en el conocimiento de las reglas. Expulsaba al minuto, sin vacilación.

Melchor Fonseca. Le decían el rey mago; lo sacaron en patrullas una vez del Estadio Latinoamericano. Su hija es doctora, pero no le gusta la pelota; una vez él declaró que si le daba un infarto o recibía una trompada la hija lo curaría.

José Pérez Julién. Le decían Bolívar, el hombre de las dificultades- por los “líos” que ha tenido. Una vez le fracturaron un brazo. Un célebre lanzador cubano le protestaba con un tabaco en la boca, por supuesto que lo expulsó.

Jorge Luis Pérez. Fue el de una famosa “bronca” en Sancti Spíritus con Industriales en la que terminaron el juego los peloteros exactos porque todos los demás habían sido expulsados.

Eusebio Preval. Pasa a la historia como el primer árbitro que expulsa a un manager antes de comenzar el partido, a Víctor Mesa.

Osvaldo De Paula. Preparador físico y ampaya; expulsó a Lourdes Gourriel que era flemático, nunca a Víctor Mesa que era colérico; por su nombre le decían El Célebre Visconde Italo-Calvino de la pelota cubana.

César Valdés. Devoto de la religión yoruba; considerado problemático en su juventud; fue suspendido por agredir a un periodista; Puso fuera de combate a un provocador en Baltimore, durante el Clásico entre los equipos de Cuba y Baltimore.

En conclusiones habría que decir que el arbitraje cubano con aciertos y desaciertos continúa entre los mejores del mundo, incluyendo la MLB demostrado en múltiples eventos internacionales; no se niega que resulta necesario potenciar el papel del árbitro como elemento consustancial al deporte cubano y a nuestra identidad y cultura nacional.

[1] Profesor Auxiliar en la Facultad Universitaria del PCC, y en la Universidad de Cienfuegos. Profesor de beisbol y Jefe de Arbitraje Municipal de deportes. Profesora Titular de la Universidad de Granma.

