Anuncian los ganadores del Premio Nobel de Fisiología y Medicina

La húngara Katalin Karikó y el estadounidense Drew Weissman han sido galardonados este lunes con el Premio Nobel de Medicina “por sus descubrimientos sobre modificaciones de bases de nucleósidos que permitieron el desarrollo de vacunas de ARNm eficaces contra la covid-19”.

“Los galardonados contribuyeron al ritmo sin precedentes de desarrollo de vacunas durante una de las mayores amenazas a la salud humana en los tiempos modernos”, según reza un comunicado de la organización.

