sábado, febrero 14, 2026
Lo último:

5 Septiembre

Diario digital de Cienfuegos, Cuba

El municipio de Cumanayagua protagonizó una jornada que evidenció la preparación de sus estructuras ante cualquiera agresión enemiga.
Noticias Principales Sociedad 

Ante las amenazas del imperio, preparados para defender a Cuba (+Fotos)

Miguel Adrián Rodríguez Pérez 0 comentarios , ,
Compartir en
     

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 27 segundos

Como parte del Día Nacional de la Defensa en la provincia de Cienfuegos, el municipio de Cumanayagua protagonizó la jornada que evidenció la preparación de sus estructuras ante una agresión enemiga.

Desde las primeras horas de la mañana, el Punto de Dirección del Consejo de Defensa Municipal activó todos sus grupos y subgrupos, quienes puntualizaron las acciones a desarrollar y fortalecieron la cohesión necesaria en medio de un escenario de guerra.

Foto: Miguel Adrián Rodríguez Pérez/5 de Septiembre
Foto: Miguel Adrián Rodríguez Pérez/5 de Septiembre

La presidenta del órgano de defensa local, Anisley Nodal Lima, informó ante Armando Carranza Valladares, presidente del Consejo de Defensa Provincial, sobre el Plan de actividades concebido para este día y  el informe del presidente del Consejo de Zona 27-06-09 del asentamiento Napoleón Diego-Vila.

De manera simultánea, realizaron clases combinadas de tiro, en las que cada participante  demostró sus habilidades. En tanto, las Brigadas de Producción y Defensa (BPD) demostraron su preparación en las misiones asignadas.

Paralelamente en las zonas de defensa y las unidades regulares del territorio aprovecharon la etapa para consolidar su preparación combativa./Foto: Miguel Adrián Rodríguez Pérez/5 de Septiembre

Durante una actividad táctica en la Empresa de Cítricos Arimao, la BPD encargada de resguardar la instalación enfrentó a un grupo contrarrevolucionario que intentaba atacar la entidad. El ejercicio permitió poner en práctica los procedimientos establecidos para la protección de objetivos económicos.

“Ante las amenazas del gobierno de los Estados Unidos y su presidente Donald Trump hacia Cuba deviene un imperativo trabajar todos los días en aras de concentrar los esfuerzos y mantener el legado de nuestro Comandante en Jefe de la Guerra de todo el pueblo”, reconoció Nodal Lima.

Foto: Miguel Adrián Rodríguez Pérez/5 de Septiembre
Foto: Miguel Adrián Rodríguez Pérez/5 de Septiembre
Foto: Miguel Adrián Rodríguez Pérez/5 de Septiembre

Paralelamente  en las zonas de defensa y las unidades regulares del territorio aprovecharon la etapa para consolidar su preparación combativa, en un esfuerzo conjunto que involucró a todos los niveles.

Al concluir la jornada,  Carranza Valladares destacó la organización y  la disciplina  alcanzadas durante este Día Nacional de la Defensa.

Foto: Miguel Adrián Rodríguez Pérez/5 de Septiembre
Foto: Miguel Adrián Rodríguez Pérez/5 de Septiembre

Visitas: 6

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *