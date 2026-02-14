Ante las amenazas del imperio, preparados para defender a Cuba (+Fotos)

Compartir en

Como parte del Día Nacional de la Defensa en la provincia de Cienfuegos, el municipio de Cumanayagua protagonizó la jornada que evidenció la preparación de sus estructuras ante una agresión enemiga.

Desde las primeras horas de la mañana, el Punto de Dirección del Consejo de Defensa Municipal activó todos sus grupos y subgrupos, quienes puntualizaron las acciones a desarrollar y fortalecieron la cohesión necesaria en medio de un escenario de guerra.

La presidenta del órgano de defensa local, Anisley Nodal Lima, informó ante Armando Carranza Valladares, presidente del Consejo de Defensa Provincial, sobre el Plan de actividades concebido para este día y el informe del presidente del Consejo de Zona 27-06-09 del asentamiento Napoleón Diego-Vila.

De manera simultánea, realizaron clases combinadas de tiro, en las que cada participante demostró sus habilidades. En tanto, las Brigadas de Producción y Defensa (BPD) demostraron su preparación en las misiones asignadas.

Durante una actividad táctica en la Empresa de Cítricos Arimao, la BPD encargada de resguardar la instalación enfrentó a un grupo contrarrevolucionario que intentaba atacar la entidad. El ejercicio permitió poner en práctica los procedimientos establecidos para la protección de objetivos económicos.

“Ante las amenazas del gobierno de los Estados Unidos y su presidente Donald Trump hacia Cuba deviene un imperativo trabajar todos los días en aras de concentrar los esfuerzos y mantener el legado de nuestro Comandante en Jefe de la Guerra de todo el pueblo”, reconoció Nodal Lima.

Paralelamente en las zonas de defensa y las unidades regulares del territorio aprovecharon la etapa para consolidar su preparación combativa, en un esfuerzo conjunto que involucró a todos los niveles.

Al concluir la jornada, Carranza Valladares destacó la organización y la disciplina alcanzadas durante este Día Nacional de la Defensa.

