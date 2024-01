Agobia escasez de agua a habitantes de la CDMX

Residentes de la unidad habitacional Esperanza 61, ubicada en la colonia Santa Inés, en la alcaldía Azcapotzalco, bloquearon por más de cuatro horas la avenida 16 de Septiembre para exigir que les surtan agua con pipas, ante el corte del suministro por la red pública que, aseguraron, tiene mes y medio.

A la protesta convocada por los habitantes del complejo se sumaron vecinos de viviendas contiguas y otros de la colonia Pasteros, quienes cerraron la vialidad, algunos con cubetas, desde las 7:30 de la mañana.

Personal del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) y de la Dirección General de Concertación Política y Atención Social y Ciudadana de la Secretaría de Gobierno aplicaron un plan emergente; sin embargo, la llegada de las primeras pipas suscitó algunos altercados con habitantes de las mismas colonias que no habían participado en la protesta pero reclamaban el líquido para sus domicilios, pues aseguraban que tenían folios de solicitudes que hicieron a la alcaldía que no habían sido atendidas.

Leticia Jiménez, administradora de la unidad –que consta de 200 departamentos–, explicó que en días pasados recibieron un aviso por parte del Sacmex en el que se advertía de afectaciones en el servicio por trabajos de mantenimiento y mejora en la infraestructura del pozo San Martín Xochináhuac I, que se realizarían del 20 de enero al 3 de febrero, pero dejaron de recibir agua desde finales de noviembre, después de que el gobierno local anunció una disminución en el volumen que recibe la ciudad del sistema Cutzamala.

Raúl Martínez, del área de Apoyo y Seguimiento a Concertación con Alcaldías del Sacmex, quien dirigió la negociación con los vecinos, confirmó lo anterior y acordó el envío de cinco pipas cada tercer día, tres para surtir al condominio de la calle Esperanza, una para otra unidad de la colonia Pasteros y la quinta para entregar por tandeos a viviendas de la zona hasta que se restablezca el suministro por la red.

Habrá más usuarios

A su vez, Jiménez explicó que el pasado miércoles acudieron a la jornada ciudadana de la alcaldía para pedir que les mandaran pipas, explicaron que requerían de al menos cinco de 20 mil litros para tener un buen nivel en la cisterna que permitiera bombear a toda los departamentos de la unidad porque hay algunos a los que no llega una sola gota, como la vivienda de Patricia Pérez, de 60 años, quien sufrió hace poco un derrame cerebral tras ser operada de una hernia y le es imposible acarrear agua con cubetas.

Algunos vecinos reclamaron a las autoridades la construcción de un nuevo complejo del Grupo UBK, a una calle de allí, en 16 de Septiembre 1609, con dos torres de 16 niveles en dos etapas, una ya concluida, al advertir que con él habrá menos agua en la zona.

Habitantes del sur tienen que pagar hasta $3 mil 500 para abastecerse

Más de 380 familias de la unidad Torres de Chimalistac, en la colonia Copilco Universidad, Coyoacán, llevan varios días sin agua y para surtirse han debido recurrir a particulares para comprar pipas de 10 mil litros por mil 600 pesos y hasta 3 mil 500 por una de 20 mil litros.

Una de las vecinas, Maricarmen, dijo que desconocen cuándo dejaron de recibirla por medio de la red pública, ya que se percataron hasta que el pasado lunes dos de las ocho torres de departamentos se quedaron sin líquido y se dieron cuenta de que la cisterna, con capacidad para 250 mil litros, estaba vacía.

La unidad cuenta con cuatro cisternas que de esa capacidad y cada una abastece a dos torres con 48 departamentos. A los dos días se vaciaron las otras cisternas que alimentan a seis torres.

Explicó es que el Sacmex no dio una explicación al comité de vigilancia cuando llamó para hacer el reporte del complejo de 384 departamentos. Nos dijeron que no era posible que no tuviéramos agua porque los medidores se estaban moviendo , el problema en la unidad es que hay muchas personas adultas mayores, con enfermedades que requieren de condiciones de higiene y también muchos menores de edad.

Comentó que algunos vecinos han gestionado el servicio gratuito y les dieron folios, pero hasta ahora no ha llegado ninguna pipa.

Para tener agua la han comprado a particulares, que en el caso de su edificio y el contiguo con el que comparten cisterna, el costo por una pipa de 20 mil litros es de 2 mil 700 pesos, pero como requieren una manguera de 50 metros al estar la cisterna al fondo de la unidad, el precio se eleva a 3 mil 500. Compraron ya dos que llegarán este sábado y otra más el domingo, también de 20 mil litros.

Los vecinos de las primeras torres que se quedaron sin agua ya han pagado hasta seis pipas de mil 600 pesos y aunque racionan el suministro por horas durante la mañana y por la noche, no es suficiente.

En tanto, habitantes del Barrio del Niño Jesús, en la misma demarcación, cerraron ayer por la tarde la avenida Miguel Ángel de Quevedo por el mismo problema, ya que dejaron de ser abastecidos desde mediados de noviembre, explicó Horacio Meléndez.

Personal del Sacmex que acudió a negociar con ellos se comprometió a realizar una reunión el próximo miércoles para explicar cuál es la situación que genera desabasto en el barrio, así como las alternativas de solución, mientras otros contiguos como Santa Catarina y San Lucas no tienen este problema.