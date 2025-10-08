Acomete provincia de Cienfuegos XVII Comprobación Nacional al Control Interno

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 35 segundos

La XVII Comprobación Nacional al Control Interno se desarrolla en la provincia de Cienfuegos, como en toda Cuba, desde el pasado 15 de septiembre y se extenderá hasta el venidero 31 de octubre acometiendo una veintena de acciones de control e inspección en consejos de la administración municipales.

Incluye empresas agroindustriales municipales del Sistema de Gobierno y de Subordinación Nacional al Sector Agropecuario, por ejemplo, LABIOFAM, entidades porcinas, de ganado menor, suministradoras y comercializadoras, informa la Contralora Provincial, Aida Guerrero Soto.

“Con el objetivo general de evaluar el cumplimiento de las funciones de las comisiones municipales en materia de soberanía y seguridad alimentaria, refiere, así como evaluar el perfeccionamiento de la Empresa Estatal Socialista y el cumplimiento de las políticas y procesos aprobados en correspondencia con lo establecido en la Ley de Soberanía Alimentaria y demás normas aprobadas para el Sector Agropecuario”.

Participan auditores del Sistema Nacional de Auditoría, especialistas de la Oficina de Normalización y se unen profesores y estudiantes de las carreras de Contabilidad y Finanzas, Licenciatura en Derecho y de las facultades de Ingeniería, Agronomía e Industriales.

Visitas: 12