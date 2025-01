Academias de Remo y Canotaje en Cienfuegos: alegrías, añoranzas, empeños

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 3 minutos, 51 segundos

Hace pocas semanas publicamos aquí la increíble situación de la Academia Provincial de remo, emblemática institución del deporte cienfueguero que en el actual curso escolar no había abierto sus puertas debido a cuestionables decisiones que impidieron el inicio de la preparación de los atletas en una disciplina distinguida por su historia y tradición en nuestra provincia.

Ahora recibimos con beneplácito la reapertura de ese centro, donde al fin ya entrenan remeros y técnicos, en aras de mantener viva la extensa trayectoria victoriosa de ese deporte en Cienfuegos.

Una vez conocida la grata noticia contactamos a Lenier León Pérez, Comisionado Provincial, para conocer detalles del reinicio y del ambiente que reina entre la familia del remo.

“Simplemente sucedió. Nos llamaron e informaron que podíamos retornar a la escuela. Como dijimos en entrevistas anteriores, nos habían señalado algunas deficiencias relacionadas con mayor calidad de vida para los muchachos, y desde hace un tiempo esas labores se realizaron. Así que presentamos prácticamente en las mismas condiciones que en el momento que decidieron cerrarla, pero lo más importante es que ya estamos en nuestra casa, y los atletas están remando. No puedo dejar de agradecer a todos los que hicieron lo suyo para apoyarnos en nuestro reclamo, donde ustedes como prensa jugaron un papel protagónico para que llegara a oídos receptivos y se tomara la decisión más justa”.

¿Se recupera el tiempo perdido?

“El tiempo que se pierde no se recupera, es imposible. Fueron varios meses dedicados solo a cargas físicas y carreras, sin remar ni un solo día”.

En los últimos años Matanzas nos ha arrebatado el protagonismo. ¿Les confiere esto mayor ventaja a los yumurinos, quienes se han convertido en nuestros principales rivales?

“La realidad dice que esa diferencia pudiera hacerse más palpable, debido al déficit de preparación que tenemos. Pero también todos saben que nosotros sabemos cómo llegar a los lugares de privilegio. Por 13 años consecutivos ganamos los Juegos Escolares y por 12 la categoría juvenil. A esa tradición se suman un cuerpo de entrenadores muy experimentado y comprometido, y unos deseos inmensos de trabajar, tanto de los atletas como de los técnicos. Todos estamos muy contentos, y solo resta entregarnos con todo. Quizás este año se haga difícil poder luchar por el título, pero pueden estar seguros de que en el próximo hay que volver a contar con Cienfuegos”.

También conversamos con Magdiel Rodríguez Santana, uno de los más laureados entrenadores de la Academia.

“Ya el tiempo pasado, pasado es. No hay forma de recuperarlo. Ahora nos queda reajustar los planes de entrenamiento y elaborar una buena preparación alternativa con vistas a la competencia, y aprovechar al máximo cada minuto de prácticas. Lógicamente, hoy el propósito competitivo varía respecto a lo que pensábamos hace unas semanas, donde éramos realistas y por ende pesimistas. Ya no es lo mismo, pues ya estamos donde teníamos que estar, y solo de ver la cara de esos niños cuando todos los botes entraron al agua, nos hace confiar en un decoroso resultado. Claro que el daño existe, pues desde el mes de septiembre a la fecha se perdió un período fundamental para la preparación, pero queda tiempo de aquí a los eventos fundamentales, y nosotros echaremos el resto para conseguir los mejores dividendos”.

Muchos atletas dijeron adiós. ¿Mantiene calidad la matrícula para enfrentar los retos futuros?

“Reiteramos que no está completa, pues muchos atletas abandonaron debido a la situación que enfrentamos por meses. La mayor crisis está en el apartado 13 años. Nos habían entrado varios muchachos, pero al ver que no venían a remar, simplemente se fueron. Por otro lado, el juvenil femenino, sin dudas una de nuestras fortalezas luego del buen desempeño al año anterior, también sufrió bajas importantes. Ahora tenemos que enfocarnos, reajustar embarcaciones, trazar nuevas estrategias, para asistir a los eventos con los botes que más posibilidades tengan de ubicarse en podio, pero desde ya sabemos que no vamos a participar con equipo completo”.

Otra cara para el canotaje

Si bien los remeros celebran el retorno a su academia, bien diferente es el panorama para los representantes del canotaje, que ven como el cierre de su escuela se extiende por casi un lustro. Su joven comisionada, Dayamí Nicolás Pérez, nos actualiza acerca de los ¿avances? del ya añejo proyecto de restauración.

“En este instante la Academia continúa cerrada. El proceso de inversiones que estaba planificado se encuentra totalmente detenido, y por las informaciones que nos han llegado, tampoco saldrá en 2025”.

¿Cómo se las ingenian para mantener la preparación, y sobre todo, la motivación de atletas y entrenadores, en otro deporte que ha regalado muchas alegrías a Cienfuegos, incluido un título olímpico?

“En el inicio de la preparación tuvimos a nuestros atletas de municipios, que son varios, albergados en la Eide. Al comenzar 2025 la dirección de deportes tomó la decisión de incluirnos en el Hotel Deportivo, algo que nos beneficia sobremanera, pues por la cercanía con nuestra sede habitual, eso nos permite retomar las tres sesiones diarias de entrenamientos, las cuales se habían visto afectadas debido al traslado desde y hacia la Eide.

“Respecto a la motivación claro que hay afectaciones, e incluso también hemos sufrido bajas en la matrícula, sobre todo en el sexo femenino, algo bien complejo pues en nuestro deporte se hace más difícil encontrar muchachas. Nos será muy complejo completar los botes de cara al evento nacional, en especial en los apartados 13-14 y juvenil”.

Muchas caras nuevas en la fuerza técnica del canotaje. ¿Cómo la evalúas y cuáles son los propósitos competitivos?

“Es cierto que los entrenadores son bien jóvenes, en una fuerza técnica que no está completa. En su mayoría provienen del equipo nacional, donde fueron atletas, y poseen conocimientos y muchas ganas de hacer.

“En conjunto hemos diseñado una estrategia que en los últimos años nos ha dado muy buenos resultados. Nos volvemos a enfocar en la Copa Varadero, habitual certamen que otra vez se llevará a cabo en el mes de febrero. Durante mucho tiempo ha resultado un medidor ideal para nosotros, pues el desempeño en ese evento siempre se asemeja al que luego protagonizamos en los Juegos Escolares. Es una competencia fuerte, a la cual asisten todas las provincias del país con sus principales figuras. Por ello hacemos énfasis en asistir y buscar los mejores resultados.

“En sentido general la preparación marcha bien, pese a los obstáculos. De hecho, los atletas hoy se encuentran mucho mejor que al despedir el año 2024, sobre todo la categoría 15-16 masculina, donde descansan nuestras mayores aspiraciones. No lo duden, el canotaje volverá a estar en el podio”.

Visitas: 1