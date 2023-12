2023, año histórico para el deporte en Cienfuegos

Compartir en

El deporte cienfueguero protagonizó una loable faena en 2023, y al respecto conversamos con Norge González Enríquez, Director del Inder en la Perla del Sur. A la hora del recuento, ¿qué destacaría?

“Como tú dices ha sido un año sin precedentes en el sistema deportivo cienfueguero, muy difícil según las condiciones económicas, pero de excelentes resultados. Hay que recordar que comenzamos con buen pie desde el inicio, pues el primer gran evento para el Comité Olímpico Cubano fue el Campeonato Mundial de Boxeo, y allí Cienfuegos ya marcó con un detalle inédito para la provincia, al incluir tres púgiles en la escuadra de los Domadores. Por si fuera poco dos de ellos lograron el subtítulo del orbe y el otro finalizó en el quinto lugar, luego de polémica decisión en su combate por el metal de bronce.

“Resultó un período atípico, en el cual, a consecuencia de los estragos de la pandemia de Covid 19, por vez primera en la historia se convocó a la celebración de dos eventos múltiples, en este caso los Juegos Centroamericanos y Panamericanos, citas donde también hubo protagonismo de los deportistas de la Perla del Sur”.

Sin dudas los Juegos Escolares regalaron una tremenda sorpresa, luego del tercer lugar general, el segundo por medallas y el primero en efectividad. ¿Cuál es la magia si hablamos de una de las provincias más pequeñas y con menor número de instalaciones?

“No hay magia ninguna. Te aclaro que es la provincia de menor infraestructura, pero además no es la que mejor tiene sus instalaciones deportivas. Sin embargo, contamos con la que creemos es nuestra mayor fortaleza: el recurso humano. Nosotros tenemos muy buenos entrenadores, sacrificados y entregados como pocos, además de poseer la garra que caracteriza a todos los cienfuegueros. Esa es la clave del éxito: trabajar, trabajar y trabajar”.

Notamos que en este período se fortaleció el trabajo en la base. ¿Fue una de las prioridades?

“Hemos ido rescatando lo que hemos dejado de hacer por determinadas circunstancias. Cuando el país decidió la doble sesión en el sistema educacional nos limitó muchísimo la práctica del deporte. Afortunadamente existe un convenio Inder-Mined, el cual hemos fortalecido, aunque todavía hay que profundizar en algunos aspectos. Lo que sí es innegable es que el trabajo en la base es fundamental para el desarrollo del deporte. Los talentos deportivos están allí, en el barrio, en la escuela, en la comunidad, en el Combinado Deportivo. Por ello hemos diseñado estrategias para rescatar disciplinas que se habían perdido en los diferentes municipios, y ya se recogen los frutos. El tenis de mesa y la lucha son dos ejemplos fehacientes. En los Juegos Escolares tuvimos una muestra de ese trabajo, pues el tenis de campo, sin integrar el Alto Rendimiento, pues no tiene matrícula en la Eide Provincial, alcanzó un cuarto lugar nacional, con atletas que se preparan en el municipio de Cruces. La meta es cada día sumar más practicantes en todos los territorios, máxime cuando en la base no se necesitan instalaciones de primer nivel. Simplemente se trata de crear espacios que sirvan para la actividad física, y a la vez para la detección de nuevos talentos que surgen de esa masividad”.

Hemos divulgado el programa de rescate de instalaciones, aún insuficiente, por cierto. Al respecto preocupa la demorada restauración del Frontón.

“Sin instalaciones no pueden llegar resultados. Esa es el aula del deportista y en ese sentido tenemos que reconocer que no hemos avanzado lo necesario. Por ponerte un ejemplo, nuestra Eide Jorge Agostini es una ‘joyita’, pero carece de instalaciones deportivas, casi todas regidas no por la escuela, sino por el Inder municipal. Ese es otro problema que tenemos, pues lógicamente el presupuesto del municipio no es el mismo que el de la provincia, y en ello estamos trabajando para concretar la autonomía económica. Se ha trabajado, pero ha sido difícil, sobre todo por los años de explotación de nuestras instalaciones. Muchas veces las meras reparaciones se nos convierten en inversiones de peso. Por eso primero hemos tratado de darle vitalidad a las que hoy prestan servicios, pero de verdad es imposible restaurar las 60 evaluadas de Regular en la provincia. No obstante, en 2023 se acometieron mejoras en 28 de ellas, algunas con mayor envergadura que otras, claro está. En ese sentido anuncio que Abreus contará con dos nuevos gimnasios de lucha, uno en la cabecera y otro en Horquita, pues son territorios que aportan mucho al Alto Rendimiento en esa disciplina. Asimismo Aguada de Pasajeros inaugurará en estos días cuatro instalaciones deportivas.

“El caso del Frontón es más complicado. Fue una inversión planificada, incluso con capital extranjero, pero a raíz de la pandemia la situación se hizo compleja y en este momento está detenida la restauración capital de esa emblemática edificación, debido a los actuales precios a nivel mundial y al excesivo presupuesto que requiere. Existe el compromiso de la provincia y el país de retomar las acciones constructivas en el mes de enero”.

No sólo de medallas vive el Inder, y otros procesos también lograron resultados importantes en este año.

“Todo funciona como un sistema integrado y fueron varios los programas con destaque a nivel de país. Desde el punto de vista de la Recreación, las actividades por el Verano en Cienfuegos estuvieron evaluadas muy positivamente. Otro proceso es la Educación Física, con total cobertura de docentes en toda la provincia. Asimismo sucede con la Actividad Física, la Eide, la Epef, Programación Deportiva, Organización de Eventos, Comisión de Jueces y Árbitros y Atención a Atletas, todas reconocidas como la mejor de su tipo en Cuba”.

Ya varios auguran que en 2024 vamos por el segundo lugar en la cita escolar. ¿Exceso de optimismo?

“Siempre iremos por más y es un compromiso que tenemos. En los estudios y análisis realizados creemos que es posible, pero también somos conscientes de que hay que trabajar aún más fuerte, pues los rivales también se preparan y las potencias históricas tratarán de retornar a sus puestos habituales. A partir de ahora estamos en función de esa meta, pues cada punto puede definir una plaza más o una menos. Es un gran reto, pero lo asumimos con responsabilidad y confianza en nuestros atletas y entrenadores.

“No puedo dejar de felicitar a la gran familia del Inder en Cienfuegos por un año de tantos logros, y me refiero a todos los que forman parte de ella, desde el trabajador de mantenimiento hasta el más nombrado deportista. A todos gracias por contribuir y lo mejor del mundo en un 2024 que también necesitará de todo su empeño”.

