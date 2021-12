Síntesis del Informe a la Asamblea de Balance del Partido en Rodas

Antecedió a esta Asamblea un importante proceso de discusión con la participación de trabajadores de los diferentes sectores de la vida económica, social y política del territorio.

Con el objetivo de enriquecer los argumentos y aprovechar más las mejores experiencias acumuladas en el pueblo, este no ha sido solo un proceso asambleario de los militantes, es el sentir del pueblo rodense en la expresión de la vanguardia comunista aquí reunida. Vanguardia que apuesta por un mañana mejor y cree firmemente que el Partido Comunista de Cuba, es y seguirá siendo, el motor impulsor del proyecto revolucionario cubano, digno heredero de las ideas de Fidel, Raúl y Díaz-Canel.

Realizamos esta Asamblea de balance en el marco del 8vo. Congreso de nuestro Partido Comunista. La presente tiene como objetivo realizar una valoración de cómo se materializan en el municipio las ideas, conceptos y directrices, así como las proyecciones derivadas del Informe Central y el discurso de clausura del 8vo. Congreso del Partido, asentado en dos frentes decisorios: el papel de la militancia en la batalla económica y en el combate ideológico.

Arribamos a este balance con la satisfacción de haber logrado detener el decrecimiento a la organización en el último quinquenio, aun cuando este período se caracterizó por bajas ocasionadas fundamentalmente por desactivaciones, sanciones externas, salidas al exterior y fallecimientos.

Continúan siendo los sectores como el intelectual, agropecuario y las especialidades de estomatología, técnicos y enfermeras, los de mayores problemas con la disposición para ingresar a la organización. Esta tendencia se reitera en los centros sin estructura política y en la organización juvenil, donde solo el 44 por ciento de los casos incorporados provienen de la Unión de Jóvenes Comunistas, no constituyendo hoy la principal fuente de ingreso.

Sobre el trabajo de las prioridades y las nuevas formas de atención a la base se trabaja por elevar la vinculación de los cuadros con la organización. Inciden de manera negativa, la poca resolutividad a los problemas detectados, falta de seguimiento y control por parte de la dirección del núcleo a los asuntos más urgentes; no se logran transformaciones concretas en la conclusiones de las prioridades; insuficiente participación de trabajadores no militantes en las comisiones que aseguran la actividad fundamental, así como falta de exigencia sobre el cumplimiento de las responsabilidades administrativas de dirigentes y trabajadores.

Han limitado la implementación oportuna de esta importante herramienta de trabajo la identificación de las prioridades, la preparación de los funcionarios, insuficiencias en el control y acompañamiento, además del vínculo y exigencia a las entidades gubernamentales en la solución de los problemas identificados, aspectos en los cuales el Buró Municipal es responsable.

No todas las direcciones de los núcleos evalúan críticamente el papel de los militantes en los cuales se aprecia en diferentes entidades: incumplimiento de planes productivos, hechos contra el ganado y falta de exigencia a militantes con responsabilidades. Es insuficiente el combate en los barrios y comunidades por parte de los núcleos zonales y los activistas de zona de residencia; estas estructuras no influyen lo suficiente en las problemáticas que se generan, faltando control exigencia y divulgación de las políticas de la Revolución.

A pesar de las acciones desarrolladas por el Buró del Partido, la participación de los cuadros de la juventud en el trabajo de las prioridades es insuficiente; ha faltado acompañamiento y aseguramiento político a los movimientos juveniles, así como mayor integración de estos en actividades de la producción y los servicios. Existen, además, importantes reservas para que este sector sea más efectivo en el combate en las redes sociales.

El sistema de trabajo del municipio no ha logrado que las organizaciones políticas y de masas incrementen las acciones en la prevención y enfrentamiento a las manifestaciones de corrupción, delito, ilegalidades e indisciplinas sociales, lo cual depende en gran medida del fortalecimiento de las estructuras de base.

Las deficiencias más significativas en cuanto a la política de cuadros se aprecian en la mala calidad en la selección y preparación de las reservas, falta de profundidad por las organizaciones de base del Partido en el cumplimiento del Artículo 41 del Reglamento, lazos de familiaridad, nepotismo y debilidades en el funcionamiento de las comisiones de cuadros en los diferentes ámbitos de actuación.

Otro aspecto a señalar está relacionado con la falta de atención que el Gobierno y sus estructuras de dirección, de conjunto con los núcleos del Partido, les prestan a estos asuntos. En las comisiones de cuadro de las entidades subordinadas, existe superficialidad en los análisis que se realizan, designación de personas que no cumplen los requisitos para el cargo, así como improvisación ante determinadas urgencias para ocupar cargos decisorios.

En las acciones desarrolladas por el Buró del Partido para el enfrentamiento a la subversión, se aprecia falta de integralidad en la vinculación con la base, no se profundiza en los diagnósticos y planes de enfrentamiento de los centros visitados, no se definen prioridades para evaluar esta problemática en centros y sectores decisivos, en las rendiciones de cuenta de los organismos al Partido y las propias reuniones ordinarias de las organizaciones de base, este es un elemento que no se incluye.

Nuestro municipio no ha estado exento de actividades contrarrevolucionarias, evidenciándose, además, la convocatoria por las redes sociales al descrédito de las autoridades y a sembrar la desconfianza de la viabilidad de nuestro sistema.

En cada organización de base del Partido existen cibercombatientes responsabilizados con la tarea que no logran transmitir la realidad de su entorno y muestran poca autonomía. En el grupo Enjambre, existen debilidades en la articulación de todos los miembros y activistas, así como en el uso de las etiquetas establecidas para lograr mayor posicionamiento.

En el territorio existen más de 35 entidades con datos móviles, donde los principales contenidos que se generan son con fines particulares y temáticas familiares, incidiendo en mayor medida las siguientes entidades: Azcuba, Alimenticia, Eléctrica y la Agricultura, los cuales en lo que va de año han promediado entre ocho y quince publicaciones por mes.

Con la presencia del coordinador político se trabaja por consolidar la atención política-ideológica a los trece barrios y comunidades identificados en el mapa socio-político como los de mayor vulnerabilidad, influyendo en el completamiento y funcionamiento de las estructuras de base de las organizaciones de masas y la respuesta oportuna de las entidades, en función de respaldar la gestión del delegado hacía sus electores. Se hace necesario continuar insistiendo en la participación popular de manera tal, que el pueblo sea un sujeto activo en las transformaciones.

El análisis de los indicadores económicos y productivos del territorio es también una premisa para el desarrollo de esta Asamblea. En este sentido fue determinante el incumplimiento del plan de azúcar de la Empresa Agroindustrial 5 de Septiembre durante los últimos años, con un rendimiento industrial por debajo de lo comprometido, lo que trajo consigo la paralización del central por la inestabilidad en la fuerza de trabajo y en los cuadros de dirección.

En el caso de la Empresa Agroindustrial 14 de Julio, no alcanzó el cumplimiento del plan de azúcar de la campaña 2020-2021 por problemas objetivos con los portadores energéticos. Ante la compleja situación del país para la actual contienda, el central prevé moler 188 mil ton de caña, con un plan de 17 mil ton de azúcar en 77 días de zafra. Constituye un reto para esta industria, la rotura de las locomotoras, la reparación de las líneas férreas, el alto por ciento de caña quemada, además de la falta de caña con que hoy cuenta el central, garantizando su molienda con la materia prima de otras empresas de la provincia. Ante tal situación, la empresa está obligada a cumplir su estrategia de siembra para la próxima campaña de primavera con más de 2100ha.

Tiene que seguir trabajando este sector en el cumplimiento de las labores de rehabilitación y atención a las plantaciones, el programa de los lotes diversificados, el incremento de las solicitudes de tierras en usufructo y el cumplimiento del plan de siembra en las formas productivas con mayores atrasos. Garantizar, asimismo, la fuerza de trabajo calificada en puestos claves de la Empresa Agroindustrias 5 de septiembre, con el objetivo de volver a moler en la zafra 2022-2023.

Otro de los programas que contribuye a elevar la calidad de vida del territorio es el agroalimentario. A pesar de los esfuerzos realizados, son insuficientes las hectáreas sembradas, teniendo en cuenta que el municipio necesita crecer en 1820ha más para poder garantizar las 30 libras per cápita que exige el programa de soberanía alimentaria, de las cuales hoy la población solo recibe 22.9.

La estrategia para la recuperación de estas áreas está comprendida en la ampliación del polo productivo El Dajao que pretende llegar a 137, de las cuales 90ha necesitan preparación de tierra con equipos pesados; cuenta con una fuerza de trabajo estable, pero urge de manera inmediata crear condiciones de vida que faciliten la estabilidad y el aumento de la fuerza laboral, así como continuar insistiendo en garantizar el sistema de riego para enfrentar los períodos prolongados de sequía.

El municipio cuenta con 20 módulos pecuarios, de los cuales solo dos unidades son referentes en el completamiento de las especies: UBPC Aguadita y la Granja Santa Elena, situación que pone en riesgo la estrategia para garantizar los cinco kilogramos de proteína a la población; en ello inciden todas las formas productivas de la Agricultura y Azcuba.

El plan de leche del municipio acumula un cumplimiento, en lo que va de año, de un 102 por ciento, con un déficit a la industria de 8 mil 210 litros; las principales causas están dadas por el mal manejo de la masa ganadera, problemas en la contratación, control de los nacimientos y dificultades con la alimentación, lo que demanda de los núcleos del Partido un mayor control sobre la masa ganadera y el destino final de la producción.

En lo que va de año el territorio cuenta con 252 hechos contra el ganado, 21 más que el año anterior. Los principales daños se reflejan en el vacuno, y del total de hechos el 97 por ciento corresponde al sector cooperativo campesino.

Dentro de las principales causas que generan estos hechos está el insuficiente actuar de las patrullas campesinas, la activación de planes operativos de conjunto con el Minint en las zonas de mayores hechos y concentraciones de ganado, las demoras en las denuncias por parte de los campesinos, las cercas perimetrales en mal estado, la ausencia en las áreas de pastoreos, así como los portadores de animales que no son tenentes de tierras.

Para lograr la sostenibilidad que se requiere, al programa de la Agricultura Urbana y suburbana le queda pendiente en su estrategia de siembra 28.5ha. En la actualidad, no hay permanencia de los productos en los diferentes puntos de venta y mercados, los cuales tienen una alta demanda y no satisfacen las necesidades de la población. Las mayores problemáticas de este programa se sustentan en la insuficiente exigencia y control de la Delegación de la Agricultura y el Consejo de la Administración hacia la Empresa Agropecuaria Integral y la dirección de Azcuba, además de la labor de control que deben desempeñar las estructuras del Partido de estas entidades.

Con el objetivo de dinamizar y estimular las producciones, se han venido implementando las 63 medidas aprobadas por el Ministerio de la Agricultura. A pesar de haber certificado 105 productores con 247 cabezas de ganado con posibilidades para el sacrificio, hasta la fecha se han sacrificado 42 vacunos, lo que demuestra que aun cuando las políticas aprobadas deben poner en mejor situación tanto al productor como al pueblo, se aprecia en el territorio poco conocimiento del contenido de las mismas y los beneficios que generan.

Las políticas aprobadas continúan dando la oportunidad de creación a nuevos actores económicos. Hasta la fecha se ha solicitado la creación de tresMipymes y se encuentra aprobada una, cuyo objeto social es la producción de pinturas. Se hace necesario continuar incentivando estas figuras dentro del sector estatal.

Ante este escenario, la empresa estatal tiene el reto de demostrar en la práctica y afianzar su posición como la forma de gestión dominante en la economía; urge romper la inercia, el conformismo, la falta de iniciativas, la espera de instrucciones de niveles superiores. Todos estos aspectos negativos presentes hoy en entidades como la UEB Integral, la Empresa de Comercio y Gastronomía y Acopio, por solo citar los de mayor envergadura.

La contribución territorial se ha dirigido fundamentalmente al desarrollo social y productivo del territorio. Resulta una prioridad dirigir este recurso al incremento de los proyectos de desarrollo local como proceso reactivador y dinamizador de la economía, situación en la cual el municipio a intencionado más su uso en fines sociales y no en proyectos que generen mayores ingresos y empleo.

Hoy se trabaja en cinco proyectos, por lo que se hace necesario atender diferenciadamente este programa en el que aún es insuficiente el vínculo entre la Universidad y los diferentes actores económicos del territorio, siendo el Consejo de la Administración el responsable de coordinar e intencionar la articulación entre la ciencia y el desarrollo económico, según las prioridades que se definan.

Los trabajadores del sector no estatal, representan el 6.4 por ciento en los aportes al presupuesto. El crecimiento de estos actores económicos merece una mirada diferente, teniendo en cuenta que persisten en su desarrollo las insatisfacciones con la venta de productos mayoristas, trámites burocráticos, falta de asesoramiento en temas tributarios, prejuicios en el encadenamiento productivo con el sector estatal, así como la atención oportuna de los organismos rectores y el sindicato.

El escenario descrito y su posible evolución al futuro exige de cada uno de nosotros la constante preparación en temas de la defensa. Fortalecer la capacidad y disposición combativa, la actualización de los planes defensivos y la preparación de los dirigentes en el territorio son de los elementos que a nuestro juicio debemos prestarle una mayor atención.

Para darle cumplimiento a todo lo expuesto en el presente informe y lo que se acuerde en el desarrollo de la Asamblea, es importante tener presente lo expresado por Raúl en el informe central al VII Congreso del Partido: “Tenemos por delante intensas jornadas, lo que demandará de nuestros cuadros de dirección y militantes un actuar consecuente en pos de lograr una nación soberana, independiente, socialista, próspera y sostenible”.

Compañeros en estos momentos difíciles estamos más unidos, más solidarios, más dispuestos a enfrentar al enemigo. No vamos a resolver nuestras carencias con lamentaciones, sino aportando creativamente a la obra común. No vamos a perder nuestras esencias, seguiremos siendo alegres, pero profundos. Seguiremos siendo ese pueblo humilde y sabio en su diversidad que ante cada embate, ante cada prueba, resurge más fuerte.

Convirtamos esta Asamblea en un escenario de debates críticos y profundos en bien de nuestra organización. Sirva esta Asamblea, además, para ratificar el espíritu de combate del pueblo de Rodas y su respaldo a la Revolución y al Partido.