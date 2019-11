Restauración del ‘Terry’: el reto de las incertidumbres (+Fotos)

Tras los telones de la restauración del emblemático Teatro Tomás Terry, de la ciudad de Cienfuegos, se escenifica una obra “entre decepciones e incertidumbres”, refirió Miguel Cañellas Sueiras, director de esta institución cultural.

El júbilo propio de los festejos por los 200 años de la otrora colonia Fernandina de Jagua apresuró las acciones constructivas de la primera etapa de la inversión. “Fue contra una fecha: el bicentenario de la ciudad. Pero un grupo de cosas no quedaron del todo terminadas”, agregó el funcionario.

Más allá del rescate del cuadrifolio central del plafón, de la restauración del monumental lienzo en el cielo raso del coliseo, de la reparación de la Sala Ateneo, de los famosos mosaicos venecianos, era preciso seguir con el mismo ímpetu hacia la segunda etapa. Sin embargo, aparecieron los atrasos en el pago y, con el ineludible receso, saltaron a la vista los detalles.

Los cerca de 600 mil pesos erogados hasta entonces —según un reportaje publicado en Juventud Rebelde— se mancharon con el uso de materiales improvisados en el tercer piso, el segundo aún sin terminar, malas soluciones en la platea, el sistema hidráulico-sanitario a medias (con la falta de urinarios), problemas en el piso del ‘Ateneo’, sin alfombrado ni climatización de ningún tipo y dificultades en el cierre de las puertas.

“Son cuestiones que no fueron ejecutadas con los recursos adecuados y tampoco con la calidad artística que requiere este teatro por su valor patrimonial. Y por eso sentimos hoy un poco de decepción y de morosidad”, subrayó Cañellas Sueiras.

Primer acto

En mayo de 2019, inversionistas de la obra declararon a medios nacionales tener “todo estructurado para la segunda etapa”, la cual no comenzaría hasta el pasado mes de junio, a partir de los referidos inconvenientes con la disponibilidad de dinero.

“Ya la cifra fue aprobada nominalmente, pero todavía no está en liquidez. La fuente de financiamiento deriva de la contribución territorial —de los impuestos a las entidades—, con el compromiso mediante del Gobierno. Además, el ‘Terry’, de su recaudación como proyecto de desarrollo local, aporta una cifra superior a los 100 mil pesos convertibles (CUC), lo cual siempre resultó una de las intenciones, aunque nunca pensamos que fuera tanto”, dijo Cañellas Sueiras.

De acuerdo con el directivo, ello ha permitido solucionar algunas de las cosas malogradas en la primera etapa y avanzar en los trabajos en el escenario, en el reforzamiento estructural de este y de la tramoya, luego de darse por finalizada la restauración artística del primer balcón, con todas sus pinturas, por parte del Fondo Cubano de Bienes Culturales en Cienfuegos, institución que junto a trabajadores por cuenta propia y otras entidades locales, ejecutan las labores de carpintería, albañilería, el montaje de luminarias y del sistema eléctrico, así como la instalación hídrico-sanitaria.

“Las acciones que se acometen llevan un ritmo normal, ni muy atrasado, ni muy adelantado, apuntó el director del ‘Terry’. A juzgar por el cronograma, la actual etapa debe concluir a finales de noviembre o principios de diciembre, sobre la base de unos 972 mil pesos aproximadamente.

“Entonces, culmina la restauración de la parte inmobiliaria del edificio. Luego de esta segunda fase tendríamos un gran salón de reuniones, pero no un teatro. Todavía no podrán darse funciones. Falta toda la parte de tramoya que implica al Ministerio de Cultura, el audio, las luces, los sistemas de protección contra huracanes e incendios. Eso no está demandado, ni contratado y tampoco cuantificado, y, en términos monetarios, suma una cifra considerable.

“Con la tercera etapa no sabemos qué pasara porque nadie se ha pronunciado. Conocemos de la preocupación de las autoridades, de las distintas escaseces, (de dinero, de materiales) y apreciamos que existe voluntad, aunque con ella no resolvemos nada. Tendremos que seguir ofreciendo al público opciones muy limitadas en el ‘Ateneo’, con una programación inteligente, basada en peñas, música de concierto y teatro de pequeño formato”, comentó.

Segundo acto

Durante 2017 —según reportes de nuestro periódico—, el Teatro Tomás Terry despuntó como la institución cultural preferida por el público de Cienfuegos en términos de ocio y recreación. Ese año, más del 40 por ciento de los residentes en la Perla del Sur (unas 60 mil personas) disfrutaron de las cerca de 700 funciones presentadas, las cuales descollaron por la diversidad de géneros y estilos de creación artística.

“Quisiéramos tener nuevamente los grandes espectáculos, nuestras habituales temporadas. Pero hoy hasta las propuestas en el ‘Ateneo’ son reducidas, con los recursos que disponíamos en la sala principal, explicó Cañellas Sueiras. Incluso, en ocasiones nos vemos obligados a contratar a particulares.

“Nuestra recaudación depende mucho de las visitas patrimoniales de turistas y al decaer la temporada de cruceros —efecto de la política hostil de bloqueo de imperio norteamericano contra Cuba—, bajaron los ingresos, pese a ser aún el proyecto de desarrollo local del sistema de la cultura que más aporta a los fondos del territorio.

“Ahora, al destinar la mayor parte de las ganancias del teatro a la inversión, eso nos impide comprar insumos que técnicamente necesitamos (máquinas de humo, videos profesionales, equipamientos, muebles, materiales de trabajo, telas). Sin embargo, ante las incertidumbres del momento histórico y de las complejas circunstancias económicas que vivimos, lo hemos hecho para que la obra avance y termine”, apuntó.

La restauración capital del ‘Terry’ inició en junio de 2018, con la esperanza de devolverle el esplendor que lució aquel 12 de febrero de 1890 durante la velada artística inaugural. Poco más de un año después y próximo a su aniversario 130, la puesta se pinta para una obra donde los reparos, desilusiones y dejadeces queden, definitivamente, fuera de escena.

“Hoy se trabaja con regularidad. No se va ni muy lento, ni muy rápido. Buscamos evitar que nos pase lo mismo de la primera etapa, con cosas mal hechas. Ni estamos muy avanzados, ni detenidos”, reiteró Miguel Cañellas Sueiras, director del Teatro Tomás Terry.

Licenciado en Periodismo. Graduado en la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas en 2013.