Nuevo año, ¿vida nueva?

A menudo solemos recurrir al recurso de que, nuevo año, nueva vida, como si el recorrido de 365 días resultara una suerte de ciclo cerrado y no la suma de muchas jornadas de supervivencia en lo social, económico y político.

No pretendo hacer un balance del año que ya casi termina, en el que acontecimientos de todo tipo nos han traído a los cubanos bonanzas y sequías. No creo en los infortunios, supersticiones ni en planetas que toman una alineación para que nos ocurran fatalidades, no, creo más en el camino que nos labramos y el futuro que nos construimos.

En días recientes sesionaron importantes cónclaves en los que se ha debatido el presente y futuro de la nación: las sesiones del Pleno del Comité Central del Partido, y de la Asamblea Nacional del Poder Popular, citas en las que se habló de economía, política y sociedad, los caminos que hoy desanda la nación cubana.

Y aunque por allende los mares de se nos acusa de constituirnos en la tierras de los cónclaves y los congresos, los que a veces colman el escenario, estas resultaron dos importantes citas para pasar balance y trazar estrategias de desarrollo, imperantes en el HOY de Cuba.

Es preciso pasar a la acción, que yo traduciría como trabajar, desarrollar y fundar las líneas por las que transitaremos los próximos 365 días de 2023, un año que resultará vital para esbozar el furuto que queremos, y en el que destrabar mecanismos burocráticos y echar para adelante, serán las máximas, que deberán ir en imperativo y con la urgencia que necesitamos.

Las tierras baldías deben poblarse de posturas, en las que germinen las semillas de la prosperidad, esas que necesitamos en la mesa del cubano común, y para ello se precisa de todos los brazos y todas las ideas, esas de las que los cubanos nos ufanamos como inventores del TODO y del NADA.

Juntos, cada cual en el pedacito donde nos desenvolvemos, debemos ir hacia adelante, encontrar soluciones, dejar en el camino las maneras obsoletas de resolver los problemas, y estampar en los métodos la resolutividad a las una y mil trabas que se nos colocan en el camino hacia la prosperidad y el desarrollo.

El Turismo, las mejoras en el Programa de la Vivienda, la situación energética y alimentaria, se vislumbran entre las inversiones más prioritarias hacia las cuales deben enfocarse los ingentes esfuerzos, según trascendió en las importantes citas.

Este sábado fueron conformadas las Asambleas Municipales, órganos de gobierno desde donde se dirime el destino de los cubanos, y en las que se hará valer el artículo 185 de nuestra flamante Constitución, en la que se expresa que:

«La Asamblea Municipal del Poder Popular es el órgano superior del poder del Estado en su demarcación y, en consecuencia, está investida de la más alta autoridad en su territorio; para ello, dentro del marco de su competencia, ejerce las atribuciones que la Constitución y las leyes le asignan”.

Lea además ⇒ AMPP de Cienfuegos: unidad y vínculo con el pueblo (+Galería)

Pues sí, haciendo valer las leyes para alcanzar la autonomía en los territorios municipales, estaremos echando adelante los propósitos de los cubanos para 2023, porque es allí, en la municipalidad donde mejor se puede diseñar la estrategia de fortalecer la economía y la sociedad para empeños mayores.

Así pues, deberán entenderse los necesarios y amplios debates que por estos días han tenido lugar en el Parlamento cubano y en la cita del Pleno del Partido, que deberán traducirse en trabajo, pero también en lo imperante que hoy resulta mejorar la calidad de vida de los cubanos, para que este archipiélago surque el Caribe sin trabas y con la proa rumbo YA, a un mejor desempeño social, para que la vida sea nueva y buena.