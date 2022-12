Los mayores tropiezos mediáticos de Biden en 2022

Durante un discurso en noviembre, Biden confundió a Ucrania con… Irak al referirse a la inflación. El mandatario se corrigió rápidamente y atribuyó su error alegando que pensaba en Irak porque su hijo murió allí, aunque se sabe que su difunto hijo Beau Biden murió de cáncer cerebral en EEUU el año 2015.

«La inflación es un problema mundial ahora mismo por la guerra en Irak y por el impacto en el petróleo y lo que está haciendo Rusia. Discúlpenme, la guerra en Ucrania… Estaba pensando en Irak porque ahí fue donde murió mi hijo», dijo el presidente de EEUU.

La guerra en Irak comenzó el 20 de marzo de 2003 y terminó el 18 de diciembre de 2011 tras ocho años de intervención estadounidense en el país asiático.

El mes de marzo, Biden también confundió Ucrania con Irán durante su mensaje ante el Estado de la Unión.

«Putin puede cercar Kiev, pero él nunca se ganará los corazones y las almas del pueblo iraní, nunca extinguirá su amor por la libertad, y nunca, nunca debilitará la decisión del mundo libre», declaró el mandatario.

Durante un mitin en octubre, Biden fue objeto de burlas en Internet tras afirmar que los demócratas «fueron a 54 estados» en 2018 para defender la Ley de protección al paciente y cuidado de salud asequible, también conocida como Obamacare. En realidad, Estados Unidos consisten en 50 estados y Washington DC.

A su vez, los republicanos y los conservadores no pudieron ignorar la frase del líder estadounidense. «Tipo completamente senil», criticó Ryan Fournie, fundador del grupo Estudiantes por Trump.

Los políticos también insinuaron debilidad mental al comentar sus palabras.

«Biden dice ahora que hay 54 estados. Supongo que si cuentas los estados de negación, confusión, delirio y desastre que su régimen ha provocado puede que esté [correcto] en algo», tuiteó Lauren Boebert, candidata republicana a la Cámara de Representantes.

En septiembre, el presidente estadounidense buscó entre la multitud a la fallecida representante Jackie Walorski (republicana de Indiana), seis semanas después de lamentar públicamente su muerte y de llamar a su familia para ofrecer sus condolencias.

«Quiero agradecer a todos los presentes, incluyendo a los de ambos partidos, como el representante McGovern, los senadores Braun y Booker, la representante Jackie [Walorski]… ¿Jackie está aquí? ¿Dónde está Jackie? Creo que no ha podido venir», expresó al público.

Cuando acabó el evento, Joe Biden se mostró perdido sin saber qué hacer. Y aunque una ayudante intentó tomarlo del brazo y dirigirlo a otro lugar, el mandatario hizo caso omiso y se fue hacia el lado contrario. Incluso se observa que la mujer lo llama: «Señor presidente». Pero Biden parecía estar distraído.

Al intervenir durante la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Madrid, el mandatario estadounidense confundió Suecia ,que aboga por unirse a la Alianza, con Suiza, que tradicionalmente trata de atenerse a una posición neutral.

Tras anunciar que Washington seguirá participando activamente en el conflicto en Ucrania, Biden reiteró sus deseos de que las tropas de la OTAN sigan expandiéndose por el mundo.

«Hablamos por teléfono y sugirió que llamáramos al líder de, eh, de Suiza. ¡Suiza! Dios mío, dios mío. ¡Me estoy poniendo muy ansioso aquí por la expansión de la OTAN! De Suecia, quiero decir», corrigió rápidamente el líder de EEUU.

En mayo, durante las celebraciones del 5 de Mayo en la Casa Blanca, Biden pareció olvidar quién es el actual líder de México, llamando «señora presidenta» a la primera dama mexicana Beatriz Gutiérrez Müller.

«Estados Unidos y México son más que buenos vecinos, somos verdaderos amigos, socios, hay un vínculo inquebrantable, fortalecido por el respeto mutuo y nuestro compromiso compartido con la prosperidad y la seguridad de nuestras dos naciones. No es nuestro ‘patio trasero’, es nuestro patio delantero, muchas gracias, señora presidenta», dijo señalando a Müller.

En abril, Joe Biden aparentemente confundió las palabras «prostitución» y «persecución» al presentar a su candidato para la Oficina de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos.

«Imaginen que la industria tabacalera fuera inmune a la prostitución al ser demandada», dijo Biden y el video oficial de la Casa Blanca confirmó que pronunció efectivamente esas palabras.

El presidente también creó varios momentos incómodos no verbales, como el que se produjo en un acto en Seattle en el que pareció intentar dar la mano a alguien que tenía delante, ¡lástima que no hubiera nadie!

Can he see something that we cannot?

Biden extended his arm for a handshake…with thin air. Who do you think he was expecting to see there? pic.twitter.com/4iGfnpOXmy

— Life is a JOURNEY, not a destination (@Anunnaki74) April 15, 2022