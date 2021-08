Las emociones de Tokyo 2020 (+Fotos)

Y lo han hecho por Cuba

Lo confieso, nunca he sido de las más apasionadas por el deporte. Como es lógico tengo mis preferencias, pero con Tokyo 2020 todo eso se ha quedado detrás.

En casa, no he podido sustraerme del evento deportivo olímpico y de vez en vez, he compartido la visualización de lagunas competencias, fundamentalmente de los cubanos. Y también he importunado a mis acompañantes con un sinnúmero de interrogantes.

Y de pronto me sorprendí gritando de emoción con las victorias de nuestros deportistas. Es que a CUBA se lleva en el corazón y el triunfo de sus atletas es también el de cada uno de nosotros.

Y luché con Mijaín y Orta, salté con Juan Miguel y Massó, tiré con Leuris y algún que otro movimiento le robé a Idalys. También, junto a Rafael Alba, puse en mi cuello la primera presea cubana en las Olimpiadas.

Vendrán otras emociones y ahí estaré yo, porque no se puede estar impasible e indiferente ante tanto movimiento y entrega

¿Qué decir?

Pues, Felicidades campeones por el alegrón a la Patria; por la dignidad, por dejar claro que Fidel no se equivocó cuando puso empeño y dedicación al fomento de la práctica deportiva limpia, honesta, revolucionaria.

El deporte ayuda a la salud; el deporte hace fuerte —no solo físicamente, hace fuerte también moralmente—, hace fuerte también el carácter, hace fuerte también la voluntad; el deporte educa los músculos y educa el carácter; desarrolla la inteligencia, hace ciudadanos más saludables, más preparados y más desarrollados en todos los sentidos”, sentenció el eterno líder de la Revolución el 22 de agosto de 1963, en un discurso pronunciado con motivo de la inauguración de los Primeros Juegos Deportivos Escolares Nacionales.

En fin, mi abrazo inmenso a todos.