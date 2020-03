La Liga: Real Madrid vence al Barça y recupera la cima

Real Madrid venció 2-0 al Barcelona en el clásico liguero disputado este domingo en el estadio Santiago Bernabéu, de la capital, y recuperó hoy la cima del fútbol de España, tras la jornada 26 de la competición.

El brasileño Vinicius Jr. inauguró la pizarra a los 71 minutos y el español de ascendencia dominicana Mariano Díaz redondeó el marcador (90+2) para otorgarle el éxito al plantel dirigido por el francés Zinedine Zidane.

Vinicius Jr. primer adolescente en anotar en un ‘clásico’ después de Lionel Messi, ofreció declaraciones a los medios.

¿Esperabas un partido como éste?

Si, seguro. Siempre trabajo mucho y sabía que iba a llegar el momento correcto.

La jugada fue bonita, con ese pase a la espalda de Kroos…

Sí, Toni me dio un buen pase, es una jugada que siempre hacemos en el entrenamiento. Por suerte salió y pude marcar.

¿Centro o disparo?

Busqué portería. Es verdad que Piqué toca el balón.

¿Y ahora qué?

Hay que seguir así, trabajar por nosotros y por la afición, gracias al Bernabéu que se ha llenado para ayudarnos. Todos se merecen esta victoria. Seguimos con nuestro trabajo de siempre, a hacer lo que Zidane quiere de nosotros, este partido volvimos a jugarlo muy bien y hemos ganado.

Lo has celebrado llevándote el dedo al escudo. ¿Por qué?

Juego en el mejor equipo del mundo, yo siempre quiero que la afición sea feliz. Me siento muy feliz, contento por todo el trabajo de esta semana. Quiero abrazar, celebrar y seguir trabajando para ganar muchas cosas esta temporada. Estoy como un niño, es un sueño de niño marcar en un Clásico. Seguro que no voy a olvidar esta noche.

En la rueda de prensa al término del clásico, Quique Setién, DT del once blaugrana, ofreció sus consideraciones del partido:

¿Qué le ha pasado al equipo?

“Lo más frustrante es tener ocasiones y no marcarlas. En la primera mitad hicimos cosas muy bien, superamos la presión y en la segunda parte no. Generamos posibilidades de avanzar y encontrar los espacios. Llegamos bien pero no acertamos. En la segunda parte empezamos bien pero luego cometimos imprecisiones y no conseguimos superar esa presión intensa que no nos permitió avanzar y nos generó desconfianza con las pérdidas. Pero incluso en esas circunstancias tuvimos dos o tres ocasiones. Al final no pudo ser y felicitar al rival”.

Qué supone esta derrota?

“No tiene todavía un gran significado. Ahora están ellos con un punto y esto puede dar muchas vueltas. Ya lo dijimos tanto Zidane como yo que este partido no sería decisivo. La semana pasada estábamos dos puntos por delante y ahora ellos con el goalaverage. Quedan muchos puntos. Es una derrota dura porque estos partidos afecta perderlos. Pero tenemos capacidad de sobra para sobreponernos. Hay muchas cosas positivas que rescatar hoy, la dinámica del equipo es buena. Tuvimos cinco o seis ocasiones, no es normal fallarlas. El día que las metas los partidos cambian”.

¿Cómo ha vivido su primer Clásico?

“Evidentemente uno en esta situación, en un partido así más que disfrutar sufre. El resultado es incierto, cuando hay una ocasión del rival lo vives con tensión. Igual que cuando lo creas tú. Pero esto no me altera el funcionamiento de mi vida, sigo estando feliz. Perdimos un partido que no esperaba perder pero la opción de perder siempre está ahí. Hicimos cosas que no nos sirvieron para ganar, pero la vida sigue”.

La victoria dejó a los merengues como líderes del campeonato, con 56 puntos, uno más que el Barcelona (55), comandado en el césped por un Lionel Messi incapaz esta vez de salvar a los suyos, pero con al menos un motivo de alegría, ya que al disputar el partido batió el récord barcelonista de apariciones en un ‘clásico’.

Con el de este domingo Messi suma ya 43 ‘clásicos’ con la camiseta azulgrana, superando así al ya retirado centrocampista Xavi.

En general, el jugador que más ‘clásicos’ ha jugado es el defensa madridista Sergio Ramos, que cuenta con 44 apariciones en su haber.

Otros resultados del domingo

En otros resultados, Sevilla golpeó 3-2 al Osasuna, con dianas del marroquí Youssef En-Nesyri (13 y 94) para erigirse como el héroe de los andaluces en una victoria in extremis ante el delirio de su afición en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Sevilla también contó con la diana del argentino Lucas Ocampos (45), pero los visitantes nunca se amilanaron y recortaron distancia con Aridane Hernández (64) y empataron después gracias a la diana de penal de Roberto Torres (74).

De igual manera, en su cancha de San Mamés, el Athletic de Bilbao (10) venció 1-0 al Villarreal (8), con una pena máxima transformada por Raúl García (56), tras una mano de Pau Torres en el área. (Resumen de agencias)