La felicidad en la obra martiana

Acerca de la felicidad Martí expresó ideas en diversos escritos. Él pensaba que esta debía estar accesible a todos los seres humanos “…las condiciones de la felicidad deben estar sinceramente abiertas, y con igualdad rigurosa, a todo el mundo” ((Martí, J. O. C. 2:159). Su vida y obra se dedicaron a buscar la felicidad de los pueblos. “La felicidad tiene garantía sólida en el concepto de independencia y dignidad humanas” (O. C.6: 222).” A la felicidad se llega a través del trabajo y de la prudencia” (O. C. 28.120),

Sin dejar de reconocer la subjetividad del concepto intentó definirlo “… La felicidad existe sobre la tierra y se la conquista con el ejercicio prudente de la razón, el conocimiento de la armonía del universo, y la práctica constante de la generosidad. El que la busque en otra parte no la hallará: que después de haber gustado todas las copas de la vida, solo en esas se encuentra sabor” (Martí, J. O. C.8:289).

Para Martí el ser humano no puede llegar a ser feliz si no procura compartir esa dicha con los demás seres de la naturaleza “Así, en el goce continuo de aquel mundo ordenado y hermoso, nace, a despecho de las turbulencias de la vida, la felicidad que hace al hombre bueno”, ((Martí, J. O. C. 8: 115). “ … procurando la felicidad universal venidera, se asegura y avecina la felicidad propia” (Martí, J. O. C. 9:489).

Difícil resulta para cualquier ser humano dictar recetas para la felicidad. Solo un talento como nuestro Apóstol pudo encontrar palabras para sugerir cómo hallar el camino hacia tan preciado anhelo de la humanidad.