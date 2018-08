Coctelazo para degustar con los oídos

“¿En qué país se encuentra la Torre de Pisa?”, pregunta a la audiencia un joven locutor de voz baritonal. Segundos después, comienzan a sonar los teléfonos. “Sí, buenas tardes. ¿En Italia? ¡Muy bien! ¡Felicidades! Usted se ha ganado una panetela. Ahora no cuelgue para, por interno, tomarle los datos. De esta manera usted y su familia podrán llevarse a casa y disfrutar esta sabrosa panetela de chocolate”. Entonces, el joven locutor le pasa el auricular al director del programa El coctelazo, Oscar Leyva, quien hacía solo unos instantes conversaba con 5 de Septiembre sobre este nuevo espacio que comenzó el pasado primero de julio en CMFL, Radio Ciudad del Mar.

“Te recomiendo que le pongas como título al trabajo una frase que me dijo Dainelys Curbelo cuando me entrevistó en Perlavisión: ‘El coctelazo no es para ingerir, sino para escuchar’”—sugirió Oscar. Despuéscontó que jamás hubiera imaginado, a estas alturas de la vida, estarse dedicando de lleno a trabajar en la emisora provincial de Cienfuegos, hasta el punto de haber renunciado a su profesión anterior de Licenciado en Enfermería.

“Fabio Bosch me encaminó en este mundo al permitirme colaborar con Panorama de éxito. Después se me dio la posibilidad de pasar el Curso de Directores donde quedé habilitado en el año 2009”, afirmó Leyva, quien además ha tenido a su cargo espacios como El club de los domingos, Cienfuegos amanece, Megajoven y otros más. En este verano presenté el proyecto El coctelazo que, como buen coctel, lo caracteriza la variedad, pero entre todos los ingredientes, el más importante es la interacción con los ciudadanos”.

El coctelazo es un espacio recreativo musical. Está conformado por cinco secciones, tres de las cuales son de carácter participativo. Lo que cuenta una canción, por ejemplo,consiste en explicarles a los radioescuchas el argumento de un tema musical, para que ellos adivinen el título y el nombre del intérprete. Por otro lado, en A suerte y verdad, el ciudadano tiene la posibilidad de escoger número y en dependencia de su selección, será la interrogante que deberá contestar.

“Cada una de estas secciones se premian, además de con la canción de preferencia, con la cortesía de instituciones y organismos como ARTex, el Buró de Reservaciones de Gastronomía, el Tropisur y la dulcería de La Ceiba, que también nos han ayudado. Tenemos otro concurso el cualdedebe responderse por la vía del correo postal. Este se hizo en coordinación con la Sociedad Cultural José Martí, el proyecto Excursiones Jagua, donde los oyentes ganadores pueden participar con los acompañantes de una gira por cualquier lugar turístico del país”.

Además del propio Oscar Leyva, encargado del guion, la producción musical y la dirección general, otros trabajadores integran el equipo que cada domingo a las 3:30 p.m. hace posible la realización de El coctelazo. Entre ellos, los conductores María Esther Aguiar Díaz y Daniel Alejandro Ruiz; Carlos Javier López en la realización de sonido; la asesora, Balbina González; Vicente Vargas en el diseño sonoro y Belkis Monzón Soto en la voz promocional.

¿Qué aceptación ha tenido el programa?

“Hasta donde he sabido, por los intercambios con los algunos receptores, a la gente le ha gustado, ha tenido buena aceptación, incluso algunos piden que se quede en la parrilla habitual a partir de septiembre, lo cual no es una decisión nuestra aunque estaríamos dispuestos en caso de que se aprobara. Quizás pudiera presentarse para fin de año o para el verano próximo, pero me gusta pensar positivo y creer que podría quedarse. Así mismo, otros sugieren que El coctelazo cuente con más tiempo de duración, pues solamente disponemos de 55 minutos, período relativamente corto para los programas de perfil interactivo”.

Oscar dejó la enfermería para convertirse en radialista a tiempo completo. No sabe si tomó la decisión correcta, muy difícil determinarlo a priori, pero a juzgar por la alegría que transmiten sus palabras cuando se refiere al programa El coctelazo, escucharemos mucho más de este señor y de este programa, en la Emisora Radio Ciudad del Mar.

*Estudiante de Periodismo.