“Ya no les seremos útiles”: ¿cómo la inteligencia artificial sustituye a los actores?

Alexandria Rubalcaba, que trabajó como actriz de reparto en la serie de Disney+ ‘WandaVision’ (‘Bruja Escarlata y Visión’, en España), ha revelado que, durante el rodaje, se escanearon los rostros y cuerpos de los actores secundarios para crear sus copias digitales, recoge NPR.

“Ten las manos fuera. Mete las manos. Mira hacia aquí. Mira hacia allá. Déjanos ver tu cara de susto. Déjanos ver tu rostro de sorpresa”, dijo Rubalcaba sobre las instrucciones que le daban. La actriz agregó que no le habían anunciado que las imágenes se utilizarían para la creación de su réplica digital.

Asegura que no le dijeron que su avatar podría usarse en otras grabaciones y, de ser así, es posible que ella nunca lo sepa. Rubalcaba tampoco recibió ningún pago por las imágenes. “Me temo que la IA [inteligencia artificial] acabará por eliminar a los actores de fondo. Ya no les seremos útiles”, lamentó.

Uso de copias digitales “sin consentimiento y sin compensación“

En medio de la preocupación de los actores sobre el uso de la IA, la propuesta de la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP, por sus siglas en inglés) —compuesta por Amazon, Apple, Disney, NBCUniversal, Netflix, Paramount, Sony, Warner Bros., Discovery y otros gigantes del entretenimiento— contempla poder escanear el cuerpo de los actores a cambio del “pago de un día [de trabajo]”, declaró Duncan Crabtree-Ireland, negociador jefe de SAG-AFTRA, un sindicato estadounidense que representa a unos 160.000 actores y otros trabajadores de la industria. De esta manera, los estudios serían dueños de los derechos de las copias digitales para “poder utilizarlas por el resto de la eternidad en cualquier proyecto que deseen, sin consentimiento y sin compensación”, indicó.

“Entonces, si creen que es una propuesta innovadora, les sugiero que se lo piensen de nuevo”, agregó Crabtree-Ireland. “Los actores necesitamos la protección de nuestras imágenes y actuaciones para evitar la sustitución de las actuaciones humanas por tecnología de inteligencia artificial”, señala SAG-AFTRA.

“No suelo oír a la gente hablar en nombre de los actores secundarios”

El uso de los actores para crear sus copias digitales se convierte cada vez en un fenómeno más común. En 2020, en la grabación de la serie ‘Ted Lasso’, Apple TV ‘llenó’ un estadio con 26.000 réplicas digitales de personas, realizada a partir de imágenes de tan solo 20 actores de fondo.

Si bien los estudios cinematográficos han utilizado durante años copias digitales para rodar escenas de multitudes, con la llegada de la IA generativa también se puede recrear nuevas conversaciones, fotografías y videos, señala NPR.

En este contexto, el actor de reparto estadounidense Dom Lubsey lamentó que, a diferencia de los actores principales, los extras no tienen mucho que decir sobre cómo se reutilizan sus interpretaciones. “No suelo oír a la gente hablar en nombre de los actores secundarios, ni si se abusa de ellos, si no se les trata adecuadamente o si se les debería pagar más”, aseveró.

¿Cómo podrían los extras luchar por los derechos?

Recientemente, el reconocido actor Keanu Reeves agregó una cláusula en su contrato, con la que prohíbe la creación de sus personajes con gráficos computarizados. “Cuando actúas en una película, sabes que te van a editar, pero participas en ello. Si entras en el terreno del ‘deepfake’, no tiene ninguno de tus puntos de vista. Eso da miedo”, dijo Reeves en declaraciones a WIRED.

Sin embargo, los extras no pueden permitirse el lujo de imponer sus propias condiciones. Joseph Looper, un joven de 26 años que trabaja como actor secundario en películas de Hollywood y aspira a papeles protagonistas, considera que los clones digitales podrían arruinar la carrera de los extras.

“Si haces un papel de fondo una vez y algún estudio se apropia de tu imagen, entonces ya no te necesitan”, lamentó, agregando que “entonces te quedas sin trabajo”. “¿Y cómo se supone exactamente que alguien va a abrirse camino hasta un rol importante si no tiene experiencia ante la cámara ?”, criticó.

De acuerdo con NPR, alrededor de 84.200 de los 160.000 miembros activos de SAG-AFTRA realizaron trabajos de fondo en algún momento de su carrera. El año pasado, más de 30.000 miembros del sindicato trabajaron al menos una vez como extras.

Los guionistas de Hollywood llevan ya más de tres meses de huelga para lograr mejores condiciones de trabajo. En julio, se les unieron los actores.

Entre otras cosas, los manifestantes quieren evitar que la inteligencia artificial sustituya a los actores.

La huelga ha tenido un impacto significativo en la industria estadounidense del cine y la televisión, provocando la interrupción o el aplazamiento de la producción de muchos proyectos.



