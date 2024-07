Y luego dicen que Cuba es terrorista

Compartir en

Una y otra vez, el gobierno de los Estados Unidos se empeña en mantener, como un empecinamiento imperial, a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo.

Además de resultar una mentira colosal, tal condición supone para nuestro país toda clase de tropiezos e inconvenientes, cuya repercusión es notable en el día a día de cada uno de los habitantes del archipiélago.

Mientras gritan a los cuatro vientos “su verdad”, a modo de “dueños del mundo”, la realidad dice otra cosa: el terror no sale ni se gesta en Cuba; la ruta del terror marca al Norte y está respaldada por muchísimo dinero, armas y algunos que se dicen cubanos, capaces de vender su alma al diablo por algunos dólares.

Me pregunto qué dirán ahora que han sido desenmascarados por quienes ellos mismos entrenaron y convocaron a materializar acciones violentas contra disímiles objetivos económicos y sociales acá, sin pensar en sus coterráneos; incluso en sus propios familiares. ¿Acaso creerán que los detenidos, confesos y juzgados fueron intimidados por los órganos de la Seguridad del Estado? ¿Dirán que Cuba ha orquestado todo eso? Habría que tener muy dura la cara y una total desvergüenza para hacerlo.

Los hechos hablan por sí mismos y son contundentes; tal y como pudimos conocer en recientes programas especiales de la TV, en los que se ofrecieron pormenores de la infiltración por parte de un emigrado ilegal a Estados Unidos, quien penetró con armas y municiones a territorio cubano y resultara detenido en diciembre de 2023. El detenido declaró e informó quiénes lo habían reclutado, los recursos recibidos y la manera en que llegó a la costa de Matanzas. Por supuesto, también mencionó detalladamente los propósitos de su presencia en el país.

Entonces, ¿dónde se gesta el terror? Más claro ni el agua: la brújula apunta a un gobierno que ha sido denunciado de manera reiterada y aun así continúa erogando millones para subvertir el orden en Cuba a como dé lugar y eso ha sido corroborado por las investigaciones del Ministerio del Interior.

Una vez más queda demostrado que la acción fue planificada, organizada, apoyada y financiada por un grupo de terroristas cubanos radicados en Estados Unidos, con un historial en eso de tratar de fastidiarnos.

No nos cansaremos de denunciar; no lo haremos mientras Cuba siga visiblemente amenazada por quienes no quieren convencerse que nuestro derrotero ya está trazado y no tenemos vuelta atrás: somos y seremos socialistas, independientes y soberanos.

Se gastan un dineral en subvertir el orden en nuestro país y en otras regiones del mundo y luego dicen que Cuba es terrorista…

¡Oiga, que hay que escuchar cada cosa!

