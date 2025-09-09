Xi Jinping felicita a Kim Jong-un por el aniversario de la fundación de Corea del Norte

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 59 segundos

En una muestra de esfuerzo para mantener y desarrollar los lazos bilaterales, el presidente de China, Xi Jinping envió este martes un mensaje de felicitación a su par norcoreano, Kim Jong-un, con motivo del 77º aniversario de la fundación de Corea del Norte.

LEA TAMBIÉN:

Foro 2025 en China de Medios y Tanques Pensantes del Sur Global, contra las narrativas hegemónicas

De acuerdo al mensaje, divulgado por la televisión estatal china, Xi Jinping señaló que en las últimas décadas Corea del Norte “ha impulsado el desarrollo de sus proyectos socialistas” y expresó su confianza en que Pyongyang pueda afrontar con éxito sus próximos retos políticos y económicos.

El líder chino recordó que su país y Corea del Norte son “vecinos tradicionales unidos por montañas y ríos” y subrayó que mantener, consolidar y desarrollar las relaciones bilaterales es una “estrategia inquebrantable” para Beijing.

Xi Jinping señaló la reciente visita del líder norcoreano a Beijing para asistir a los actos por el aniversario 80 del final de la II Guerra Mundial en Asia, ocasión en la que ambos mandatarios se reunieron y “trazaron una hoja de ruta” para la cooperación futura.

El jefe de Estado chino afirmó que está dispuesto a “reforzar la comunicación estratégica” con Pyongyang y “avanzar de la mano” para contribuir a la paz y la estabilidad en la región.

El mensaje de felicitación a Kim Jong-un llega menos de una semana después de la quinta visita oficial del líder norcoreano, donde se sentó junto a Xi y al presidente ruso, Vladímir Putin, en la tribuna del desfile militar en Beijing.

Este hecho ha sido visto como una imagen de fuerte carga simbólica que escenifica el acercamiento entre los tres países ante las amenazas de Estados Unidos y sus socios.

Visitas: 4