Irán reafirma su apoyo a Venezuela frente a presiones de Estados Unidos

Durante una conversación telefónica sostenida el lunes 8 de septiembre con el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, expresó su respaldo a Venezuela frente a las presiones y amenazas externas provenientes de Estados Unidos. El mandatario subrayó la importancia de la cohesión interna como factor clave para enfrentar estos desafíos.

La conversación entre ambos mandatarios se produce en medio de una escalada de tensiones. Estados Unidos ha desplegado buques de guerra y un submarino nuclear, con miles de misiles a bordo, en aguas cercanas al Caribe venezolano bajo el argumento de operaciones antinarcóticos. Esta maniobra, junto al incremento de medidas coercitivas y la recompensa ofrecida por la captura de Maduro, ha elevado el nivel de confrontación en la región.

Pezeshkian condenó cualquier forma de agresión contra la soberanía de los Estados y manifestó su apoyo al pueblo venezolano. “Irán respalda con firmeza la integridad territorial de Venezuela”, afirmó.

El jefe de Estado iraní vinculó la respuesta venezolana a las amenazas estadounidenses con la experiencia reciente de su propio país, al recordar la ofensiva militar que desplegó la República Islámica tras ser atacada en junio pasado por Israel y luego EE.UU.

Pezeshkian aseguró que la unidad social y política permitió a Irán resistir los objetivos de EE.UU. y la entidad sionista. “La cohesión interna ha sido nuestra mayor fortaleza frente a las presiones externas”, sostuvo.

Asimismo, criticó las estrategias empleadas por Washington durante décadas, denunciando el uso de campañas de desinformación y amenazas como herramientas para justificar acciones contrarias al derecho internacional. “Este tipo de enfoque ha violado principios básicos de la legalidad internacional”, señaló.

El mandatario iraní también hizo referencia a la reciente Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), celebrada en China, donde se cuestionó el uso unilateral de la fuerza y se rechazó el papel dominante de EE.UU. en asuntos internacionales. De acuerdo con Pezeshkian, este foro ratificó el rechazo global a ese tipo de prácticas.

Por su parte, el presidente Nicolás Maduro valoró el respaldo iraní y sostuvo que Venezuela cuenta con una base sólida de apoyo entre su pueblo, el Gobierno y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Afirmó que esa unidad ha sido clave para mantener la estabilidad del país y responder a cualquier escenario de amenaza externa.

Maduro denunció además que la Administración estadounidense intenta desacreditar al país a través de narrativas falsas, las cuales, según indicó, carecen de respaldo incluso dentro de la sociedad estadounidense. “Frente a estas provocaciones, Venezuela se mantiene tranquila pero preparada”, aseguró.

