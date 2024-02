Verónica Lynn regresa a Cienfuegos, en esta ocasión con Frijoles Colorados

Compartir en

En vísperas del aniversario 134 del teatro Tomás Terry de Cienfuegos, la sala principal acogió —este fin de semana— la puesta en escena de la obra Frijoles Colorados dirigida y protagonizada por la actriz Verónica Lynn, junto al actor Jorge Luis de Cabo.

La obra transcurre con una relación fraternal entre Matilde (Verónica Lynn) y Federico (Jorge Luis de Cabo), quienes repasan sus vidas alrededor de poder ablandar una olla de frijoles colorados, cual metáfora de los diversos estamentos de su existencia y las lógicas vicisitudes de una prolongada vida.

Los pasos fuertes de un intruso por la casa los intriga, el tránsito de un ciclón y los gags a determinados episodios que el espectador descifra a medida que avanza la obra y conecta con la trama, colocan a los personajes de esta comedia en una pesadilla, donde la ironía, la complicidad y el choteo transcurren en el hogar de estos dos ancianos, que llevan al espectador de la risa hilarante a la reflexión profunda, cual demostración del magistral dominio escénico de ambos actores.

Verónica Lynn: “el teatro es mi vida”

Al término de la puesta en escena, 5 de septiembre tuvo la oportunidad de conversar con Verónica Lynn, actriz de 92 años quien confesó su temor por dirigir y actuar al mismo tiempo, pero que no dudó en hacerlo ante el reto que supuso su Frijoles Colorados.

“Cuando pensé en el personaje no me detuve en si podría asumirlo o no, ya luego llegó la hora de montarlo tal cual lo había escrito. Son ideas que llegan como flashes y una les va dando forma”, comentó.

“La obra es un homenaje a Enrique Pineda Barnet , director de La Bella de la Alhambra —confiesa— y en ella utilizo elementos como las medias, la canción… para hacer guiños a la de Pineda Barnet”, afirmó Lynn.

Con la intención de llevarla a la televisión, Verónica asegura que trabajarán “para que esta no sea una pieza teatral fotografiada para televisión, sino que la puesta sea hecha para el medio. Estará dirigida por Raquel González, tan entusiasmada como yo con la idea”, agregó.

Frijoles Colados llegó a Cienfuegos como parte de la Sexta edición del evento de investigación escénica El Apuntador, a propósito del aniversario del coliseo mayor de la ciudad.

Con estas presentaciones, el “Terry” de la Perla del Sur festeja otro aniversario de su fundación el 12 de febrero de 1890, institución cultural que en 1978 fuera declarada Monumento Nacional. Además posee el Premio Nacional de Conservación obtenido en 2008.

Preferencia, cariño y devoción del público

Al conversar sobre la acogida del público, ambos actores de las compañías Mefisto Teatro y Trotamundos agradecieron el cariño recibido en Santa Clara y Cienfuegos.

“Antes estuvimos en El Mejunje, ahora en Cienfuegos, y pensamos presentarla también en el Festival Máscara de Caoba que se celebra en Santiago de Cuba, a propósito del Día Mundial del Teatro, el 27 de marzo”.

“Hay que tener proyectos de vida”

Tal fue la respuesta a la interrogante sobre las obras que sucederán a esta.

“Hay que tener proyectos de vida, porque si no los almanaques te caen en la cabeza”, expresó sonriente.

A sus 70 años de vida artística, la destacada actriz cubana tiene entre sus proyecciones dirigir próximamente El Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín de Federico García Lorca.

Con una extensa trayectoria en el cine, el teatro, la radio y la televisión, Verónica Lynn se erige como la más grande actriz de la escena cubana, referente para generaciones de actores en Cuba y América Latina.

