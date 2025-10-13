Venezuela se defenderá ante cualquier agresión militar de Estados Unidos

Compartir en

“Por un lado, hemos preparado a la población, y por otro, estamos llevando a cabo maniobras militares. Cualquier acción que el imperialismo estadounidense pretenda emprender, la enfrentaremos con toda nuestra capacidad defensiva”, declaró la víspera en la universidad privada Imam Sadiq el embajador venezolano.

En este sentido, afirmó que Venezuela ha implementado las acciones requeridas, incluidas las políticas, diplomáticas y defensivas frente a las amenazas provenientes de Estados Unidos.

«Ante todo, debemos entablar el diálogo para alcanzar un resultado», expresó Silva Aponte en referencia a las acciones políticas y diplomáticas desplegadas por el Gobierno Bolivariano para que EE.UU. resuelva cualquier diferencia a través de conversaciones y no del uso de la fuerza.

«Si no se logra, estamos preparando a la población y, asimismo, a las Fuerzas Armadas”, precisó, subrayando que “las Fuerzas Armadas están unidas al pueblo y avanzan en la misma dirección”.

Sobre el otorgamiento del premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, opositora venezolana de extrema derecha, expresó que esta decisión cuestiona la legitimidad del Comité Nobel y de quienes conceden el galardón. Previamente, se ha entregado este premio a individuos con un prontuario sumamente cuestionable y para nada defensores de la paz, como Henry Kissinger (exsecretario de Estado estadounidense) y Barack Obama (expresidente estadounidense), entre otros.

“Ahora entregan este premio a alguien que ha solicitado la presencia militar, la intervención armada de un Estado extranjero y el bombardeo de su propio país”, recriminó Silva Aponte.

Tomado de Telesur.net

