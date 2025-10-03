Universidad de las Ciencias Médicas de Cienfuegos tras la ruta “Aquí estuvo Fidel”

Compartir en

Como parte del tributo por el centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, estudiantes, profesores y trabajadores de la Universidad de las Ciencias Médicas Raúl Dorticós Torrado, protagonizaron una jornada de aprendizaje histórico a través de la ruta “Aquí estuvo Fidel”.

La comitiva, integrada por alrededor de 40 participantes y encabezada por la rectora de la institución, Dra. Alexis Díaz Brito, visitó dos escenarios de gran relevancia para la historia de Cuba.

La primera parada fue el Memorial 50 Aniversario de la Cena Carbonera, en Soplillar. Allí, los participantes fueron recibidos por Nemesia Rodríguez Montano, conocida como “la flor carbonera”, protagonista del poema Elegía a los zapaticos blancos, del Indio Naborí, y su prima Haydée Rodríguez.

Ambas, víctimas de la agresión mercenaria a Playa Girón, en abril de 1961, compartieron emotivos recuerdos de sus encuentros con Fidel, el significado del triunfo de 1959 en sus vidas y ofrecieron consejos a los futuros profesionales de la salud, instándolos a servir al pueblo con dedicación. Este intercambio devino en un valioso diálogo generacional donde la historia fue transmitida de voz a voz.

Posteriormente, el recorrido continuó en el Museo de Playa Girón. La directora de la institución guió a la comitiva a través de los detalles de la invasión, describiendo los días de lucha, la victoria del pueblo y la dirección estratégica del Comandante en Jefe en aquella batalla decisiva.

La jornada concluyó con la convicción compartida entre los participantes de que pisar esas arenas, donde por primera vez fue derrotado el imperialismo yanqui en América Latina y se defendió a la Revolución con tanto sacrificio, representa un compromiso y una lección que debe fortalecer el espíritu revolucionario de las nuevas generaciones de cubanos.

