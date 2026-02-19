Unión Eléctrica pronostica afectación de 1943 MW para horario pico de este jueves

Compartir en

En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se ha mantenido la afectación durante la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1853 MW a las 19:10 horas, por encima de lo planificado debido a la salida imprevista de la unidad 3 de la CTE de Cienfuegos.

La producción de energía de los 51 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 4707 MWh, con 810 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1100 MW, la demanda 2135 MW, con 1055 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1100 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidades 1 y 2 de la CTE Santa Cruz, Unidad 2 de la CTE Felton y Unidades 5 y 6 de la CTE Antonio Maceo.

Mantenimiento: Unidad 6 de la CTE Mariel, Unidad 5 de la CTE Nuevitas, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Limitaciones en la generación térmica: 410 MW fuera de servicio.

Pronóstico para el horario pico

Para el pico se pronostica la entrada del emplazamiento de fuel Mariel con 112 MW, la entrada de 5 motores en la Patana de Regla con 45 MW.

Con este pronóstico se prevé para el pico una disponibilidad de 1287 MW con una demanda máxima de 3200 MW, para un déficit de 1913 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1943 MW en este horario.

(Con información de la UNE)

