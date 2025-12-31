Unión Eléctrica pronostica afectación de 1315 MW en la máxima demanda de hoy

Compartir en

Durante la jornada de este martes el servicio se vio afectado durante las 24 horas, lográndose su restablecimiento a las 02:44 de esta madrugada. No obstante, a las 05:04 horas se comenzó a afectar nuevamente el servicio por déficit de capacidad de generación. La máxima afectación por este concepto ocurrió a las 18:10 horas del día anterior, coincidiendo con la hora de máxima demanda, y alcanzó los 1660 MW.

La contribución de los 34 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 3038 MWh de energía producida, alcanzando una potencia máxima entregada de 573 MW en el horario del mediodía.

El estado actual del SEN a las 06:00 horas reporta una disponibilidad de 1480 MW frente a una demanda de 1900 MW, resultando en 412 MW afectados por déficit de capacidad. Para el horario del mediodía se estima una afectación de 250 MW.

Entre las principales incidencias se reportan averías en la Unidad 5 de la CTE Mariel, la Unidad 2 de la CTE Felton, la Unidad 6 de la CTE Renté y la Unidad 1 de la CTE Santa Cruz. Asimismo, se encuentran en mantenimiento la Unidad 2 de la CTE Santa Cruz y la Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos. Existen limitaciones en la generación térmica por 603 MW fuera de servicio.

Los problemas por falta de combustible afectan a 63 centrales de generación distribuida, con 609 MW no disponibles, a lo que se suman 90 MW en la Central Fuel de Moa y 35 MW de la Patana de Melones. Además, 142 MW están indisponibles por falta de lubricante. El total de MW afectados por esta causa asciende a 872 MW.

Para el horario pico de hoy se pronostica la recuperación de 150 MW en motores de generación distribuida que están fuera por combustible, la entrada de la Unidad 1 de la CTE Santa Cruz con 60 MW, la entrada de la patana de Melones con 35 MW y la entrada de 6 motores de Fuel Moa con 90 MW.

Se estima para el horario pico una disponibilidad de 1815 MW y una demanda máxima de 3100 MW, lo que generaría un déficit de 1285 MW. Por tanto, de mantenerse las condiciones previstas, se pronostica una afectación de 1315 MW en este período.

(Con información de UNE-MINEM)

