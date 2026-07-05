Unión Eléctrica estima 2230 MW de afectación para la máxima demanda de este domingo

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Durante la jornada de este sábado, el servicio eléctrico se vio afectado por déficit de capacidad de generación durante las 24 horas, manteniéndose la interrupción también a lo largo de toda la madrugada. El momento de mayor afectación por esta causa se registró a las 22:00 horas, cuando el déficit alcanzó los 2201 MW.

En cuanto al aporte de las fuentes renovables, la producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 4679 MWh, con una potencia máxima entregada de 709 MW en el horario de la media para esta fuente de generación.

Al cierre de esta información, a las 06:00 horas de hoy, la disponibilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) es de 1000 MW, mientras que la demanda asciende a 2720 MW, con 1725 MW afectados. Para el horario de la media, se estima una afectación de 1600 MW.

La situación se ve agravada por las averías reportadas en varias unidades termoeléctricas: se encuentran fuera de servicio las unidades 6 y 8 de la CTE Mariel, la unidad de la CTE Antonio Guiteras, la unidad 6 de la CTE Diez de Octubre y la unidad 2 de la CTE Felton. Además, se hallan en mantenimiento la unidad 3 de la CTE Habana, la unidad 5 de la CTE Nuevitas y las unidades 5 y 6 de la CTE Renté. A esto se suman las limitaciones en la generación térmica, que totalizan 309 MW.

Para el horario de máxima demanda, se estima una disponibilidad de 1000 MW frente a una demanda máxima de 3100 MW, lo que arrojaría un déficit de 2200 MW. De mantenerse las condiciones previstas, se pronostica una afectación de 2230 MW en ese período.

(Con información de UNE-MINEM)

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