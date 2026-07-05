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En otro atractivo duelo de pitcheo, el visitante Leones de Industriales venció 3×1 a Leñadores de Las Tunas y se adelantó 2-1 en el play off final de la IV Liga Élite del Béisbol Cubano.

En el Estadio Julio Antonio Mella, los felinos demostraron desde bien temprano la disposición por inclinar la balanza a su favor por la búsqueda del cetro, en poder aún de Ciego de Ávila.

Fabricaron dos anotaciones en el tercer acto frente al abridor y derrotado Leodán Reyes, al fundir una base por bolas con tres jits, incluido un doble de Roberto Álvarez e imparable remolcador del reincorporado Yasmani Tomás, ubicado como tercer bate.

Para certificar el éxito, los discípulos de Guillermo Carmona marcaron la tercera en el quinto, propulsada por Taylon Sánchez, otro que pide a gritos un espacio en la escuadra cubana a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo.

Sexta victoria de Carlos Manuel Cuesta, quien en 6.0 entradas apenas permitió cuatro indiscutibles, uno de ellos cuadrangular de Yordanys Alarcón.

Con el juego cerrado y escasa ventaja de 3×1, Carmona lo extrajo del montículo y trajo a Yunier Batista, quien se mostró intocable en tres actos.

En el noveno, tuvo presión de todo tipo. Le esperaba la tanda de los hermanos Alarcón y compañía, que podían empatar el juego con la fuerza de sus swinnes.

Miraditas cruzadas al árbitro de home Juan de Dios León por disgusto con sus decisiones y a Yosvani Alarcón porque “cuestionaba” los conteos, se le unieron al joven refuerzo avileño con una pequeña ampolla en el dedo de lanzar.

Pero nada de abandonar el box.

“Era una cuestión clara: si inicié el relevo, tenía que concluirlo. Le dije a mi entrenador de pitcheo, Renier Madruga, que yo no abandonaba el juego. Me concentré bien, le puse más intensidad a los envíos y salió el trabajo”, declaró Batista, luego de su cuarto salvamento en los play offs -lleva 11.1 episodios sin permitir carreras-, y el número 13 de la temporada.

Este domingo, ambos conjuntos disputarán el cuarto juego en similar instalación. Por los capitalinos abrirá Alain Sánchez, y el zurdo Enyer Fernández lo hará por la escuadra anfitriona.

(Con información de Jit)

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