Unión Eléctrica estima 1785 MW de afectación para la máxima demanda de hoy

Durante el día de ayer se registró una afectación del servicio eléctrico que se extendió por 24 horas, incluyendo toda la madrugada de hoy. El déficit máximo de capacidad de generación fue de 1911 MW, alcanzado a las 21:50 horas, coincidiendo con el horario de mayor demanda. Este valor superó lo previsto, debido a que la Unidad 6 de la CTE Máximo Gómez (Mariel) no entró en operación durante el horario pico.

La generación de los 25 nuevos parques solares fotovoltaicos alcanzó los 2086 MWh, con una potencia máxima entregada de 375 MW en el horario del mediodía.

A las 06:00 horas, la disponibilidad del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) era de 1795 MW, frente a una demanda de 3150 MW, lo que generó un déficit de 1405 MW. Para el horario del mediodía, se estima una afectación de 1550 MW.

Entre las averías reportadas se encuentran: la Planta Energás de Varadero, las Unidades 5 y 6 de Nuevitas, la Unidad 2 de la CTE Felton y la Unidad 6 de la CTE Renté. En mantenimiento se encuentran la Unidad 2 de la CTE Santa Cruz, la Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes (Cienfuegos) y la Unidad 5 de la CTE Renté.

Se mantienen fuera de servicio 390 MW por limitaciones térmicas. Además, 61 centrales de generación distribuida, con una capacidad conjunta de 430 MW, presentan afectaciones debido a la falta de combustible.

Se prevé la entrada de la Unidad 2 de Energás Jaruco con 30 MW, el completamiento del ciclo combinado de Energás Jaruco con 20 MW, la incorporación de la central de Energás Varadero con 90 MW, así como la entrada de la Unidad 6 de la CTE Nuevitas y la Unidad 6 de la CTE Renté con 50 MW.

Con este pronóstico, se estima una disponibilidad de 1985 MW frente a una demanda máxima de 3700 MW, lo que generaría un déficit de 1715 MW. De mantenerse las condiciones previstas, la afectación en este horario sería de 1785 MW.

(Con información de UNE-MINEM)

