UNE pronostica afectación de 1 750 MW en el horario pico nocturno de este jueves

En el día de ayer se afectó el servicio las 24 horas y se mantuvo durante toda la madrugada de hoy, informó la Empresa Eléctrica en su parte diario. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1772 MW a las 20:20 horas, coincidente con la hora de máxima demanda.

La producción de energía de los 26 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2727 MWh, con 527 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

La disponibilidad del Sistema Eléctrico Nacional a las 06:00 horas fue de 1950 MW y la demanda 3170 MW, con 1256 MW afectados por déficit de capacidad. En el horario de la media se estima una afectación de 950 MW.

Principales incidencias:

Avería: Unidad 3 y 6 de la CTE Renté y Unidad 2 de la CTE Felton.

Mantenimiento: Unidad 2 de la CTE Santa Cruz, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos y Unidad 5 de la CTE Renté.

Limitaciones térmicas: 477 MW fuera de servicio.

Problemas por falta de combustible: 36 centrales de generación distribuida con 207 MW.

Para el horario pico se estima la entrada de 80 MW en motores de generación distribuida que están fuera por combustible y la entrada de la unidad 6 de la CTE Renté con 50 MW.

Con este pronóstico, en el horario pico se estima una disponibilidad de 2080 MW y una demanda máxima de 3760 MW, para un déficit de 1680 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1750 MW en este horario.

(Con información de la UNE)

