UNE estima afectación de 1 792 MW en horario pico nocturno de este lunes

En el día de ayer se afectó el servicio durante las 24 horas. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación fue de 2054 MW a las 18:50 horas.

La producción de energía de los 34 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 3459 MWh, con 654 MW como máxima potencia entregada en el horario del mediodía con esta fuente de generación.

La disponibilidad del Sistema Eléctrico Nacional a las 06:00 horas fue de 1240 MW y la demanda 2280 MW con 1050 MW afectados por déficit de capacidad. En el horario del mediodía se estima una afectación de 1180 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidades 5 de la CTE Mariel, Unidad 2 de la CTE Felton, Unidad 6 de la CTE Diez de Octubre y Unidad 3 de la CTE Renté.

Mantenimiento: Unidad 2 de la CTE Santa Cruz, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Limitaciones en la generación térmica: 521 MW fuera de servicio.

Problemas por falta de combustible: 91 centrales de generación distribuida con 754 MW y 108 MW en la Central Fuel de Moa. 138 MW indisponibles por falta de lubricante.

Total de MW afectados por esta causa: 1000 MW.

Se prevé para el horario pico la entrada para el pico de la unidad 3 de la CTE Rente con 48 MW.

Con este pronóstico se estima para el horario pico una disponibilidad de 1488 MW y una demanda máxima de 3250 MW, para un déficit de 1762 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1792 MW en este horario.

(Con información de la Unión Eléctrica)

