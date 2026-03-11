Una cumbre por la equidad digital

Compartir en

La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) constituye el proceso de diálogo multilateral más trascendente emprendido por Naciones Unidas para abordar los desafíos y oportunidades que las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) representan para el desarrollo global.

Concebida en dos fases fundamentales, Ginebra 2003 y Túnez 2005, la Cumbre estableció una visión común: construir una Sociedad de la Información centrada en la persona, integradora y orientada al desarrollo, donde todas las personas puedan crear, consultar y compartir información para mejorar su calidad de vida. La Declaración de Principios de Ginebra y la Agenda de Túnez sentaron las bases conceptuales y operativas de este esfuerzo colectivo, consolidando además el enfoque de participación de múltiples partes interesadas que hoy caracteriza la gobernanza de Internet.

El legado más tangible de la CMSI se materializa en sus líneas de acción, que traducen la visión compartida en áreas prioritarias concretas. Desde la infraestructura de información y comunicación como fundamento básico para la integración digital, hasta el fomento de la diversidad cultural y lingüística en Internet, estas líneas constituyen la hoja de ruta para materializar los beneficios de las TIC en favor del desarrollo.

La relevancia de este marco para los pueblos en vías de desarrollo es intrínseca: las TIC no son un fin en sí mismas, sino un medio extraordinariamente poderoso para superar obstáculos tradicionales de tiempo y distancia, ofreciendo servicios esenciales a poblaciones históricamente marginadas.

Con la adopción de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), este vínculo se ha estrechado aún más, reconociendo a las líneas de acción de la CMSI como facilitadoras fundamentales para la consecución de los ODS, abordando desafíos contemporáneos como la igualdad de género en los espacios digitales y la protección de grupos vulnerables.

En este entramado de visiones y acciones, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) desempeña un papel fundacional y de coordinación continua. La propia génesis de la CMSI se remonta a una resolución de la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT en 1998, que propuso la celebración de la Cumbre, asumiendo posteriormente la función administrativa principal de su Secretaría Ejecutiva.

Este mandato inicial se ha transformado en una responsabilidad permanente de facilitación y seguimiento. La UIT alberga y organiza el Foro anual de la CMSI, el punto de encuentro global donde los facilitadores de las líneas de acción, los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado evalúan el progreso y comparten mejores prácticas. Además, la UIT ha sido fundamental en la creación de herramientas para medir el avance, como el Índice de Desarrollo de las TIC, y en el establecimiento de la Comisión sobre la Banda Ancha para el Desarrollo Digital, posicionando la infraestructura de banda ancha como un servicio básico esencial para acelerar el progreso hacia los objetivos de desarrollo.

La participación de Cuba en la agenda de la CMSI en los últimos años ha sido particularmente activa y significativa, reflejando el compromiso del país con los principios fundacionales de la Cumbre y su defensa de un orden digital más justo y equitativo.

En el plano diplomático y de posicionamiento político, el viceministro primero de Comunicaciones, ha encabezado la delegación cubana en sucesivos foros, interviniendo en paneles de alto nivel y debates sustantivos. En abril de 2024, durante el panel de alto nivel de la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo dedicado a la revisión CMSI+20, resaltó la vigencia de los documentos fundacionales de la Cumbre y llamó a cumplir cabalmente lo mandatado, particularmente en lo referente al establecimiento de mecanismos para el acceso a fuentes de financiamiento, la transferencia de tecnología y la creación de capacidades para los países en desarrollo.

El representante cubano denunció la inequidad en el pago de la conexión internacional a Internet, que favorece a los países desarrollados donde radican las principales redes troncales, y abogó por reforzar los mecanismos de cooperación internacional para que los países industrializados provean recursos financieros nuevos y predecibles para la construcción de la Sociedad Mundial de la Información sobre bases no discriminatorias.

En esta misma línea, durante su intervención en el debate sobre el papel de la UIT en la aplicación de los resultados de la CMSI, celebrado en julio de 2023, la delegación cubana reiteró que persisten incumplimientos de los acuerdos adoptados, señalando la persistente brecha digital, la necesidad de que los Estados asuman su responsabilidad en el establecimiento de un ciberespacio útil y pacífico, y la falta de mecanismos de financiación para enfrentar las dificultades que plantea la utilización de las TIC en favor del desarrollo sostenible.

Cuba reafirmó entonces el papel de la UIT como agencia especializada para las telecomunicaciones y específicamente como facilitador de la Línea de Acción C5, relativa a la creación de un entorno de confianza y seguridad en la utilización de las TIC, solicitando además mayor protagonismo para las oficinas regionales de la Unión en la consecución de los ODS.

Paralelamente a esta labor diplomática, Cuba ha obtenido reconocimientos internacionales por proyectos concretos que demuestran la aplicación práctica de los principios de la CMSI en el contexto nacional. En el Foro de la CMSI celebrado en marzo de 2023 en Ginebra, instituciones cubanas vinculadas al acceso inclusivo a la informatización y la cultura recibieron la condición de campeonas en sus respectivas categorías. La red de centros tecnológicos Joven Club de Computación y Electrónica, con su iniciativa “Club Móvil Joven Ecológico”, y el servicio de reservas y ventas de espectáculos en línea La Papeleta fueron reconocidos en el capítulo dedicado a la Infraestructura de Información y Comunicación, compitiendo en las líneas de acción C2 y C4, que abordan respectivamente la infraestructura de información y el desarrollo de capacidades. Estos proyectos se basan en el principio del empleo de las TIC para aportar inclusión a la sociedad, de cara al desafío de avanzar hacia el desarrollo sostenible sin relegar a personas.

Previamente, en la edición de 2021 de los Premios CMSI, el proyecto CMHS Radio Caibarién “La Voz de la Villa Blanca”, del Instituto Cubano de Radio y Televisión, fue seleccionado entre los cinco campeones de la categoría correspondiente a la Línea de Acción C9, relativa a los medios de comunicación. Este proyecto tiene como objetivo informar y difundir la cultura material e inmaterial, la historia y los valores humanos del municipio de Caibarién, demostrando cómo los medios locales pueden aprovechar el poder de las TIC para contribuir al desarrollo sostenible y la preservación cultural. Estos reconocimientos no solo visibilizan el esfuerzo cubano por avanzar en su proceso de informatización social, sino que también evidencian la coherencia entre las prioridades nacionales y las líneas de acción de la CMSI.

La posición histórica de Cuba en este ámbito, expresada desde la primera fase de la Cumbre en 2003 por el Presidente de la Asamblea Nacional, Ricardo Alarcón, mantiene plena vigencia en las intervenciones actuales: la necesidad de que la sociedad de la información no sea una consigna engañosa mientras persistan el hambre, la incultura y la exclusión, y el llamado a cesar las medidas unilaterales que impiden la plena consecución del desarrollo económico y social de los países afectados.

La conmemoración del vigésimo aniversario de la CMSI, con su revisión en 2025, ha reafirmado la continua relevancia de la arquitectura original de la Cumbre, al tiempo que actualiza su enfoque para abordar realidades emergentes como la inteligencia artificial, la gobernanza de datos y el impacto ambiental de la digitalización. En este contexto renovado, la participación de Cuba y los reconocimientos obtenidos por sus proyectos constituyen una contribución significativa al objetivo fundamental de reducir la brecha digital y garantizar que la transformación digital sea justa, inclusiva y centrada en el ser humano.

