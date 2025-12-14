Tres grandes de nuestra Cultura unidos en una foto

Compartir en

Con motivo del 14 de Diciembre, Día del Trabajador de la Cultura

Un alma hermosa voló hacia nuestra Redacción para traernos esta foto, que aireamos a propósito, hoy 14 de diciembre, del Día del Trabajador de la Cultura.

Cuánto talento, cuánta sapiencia, cuánto empeño, cuánto amor e inteligencia en estos tres inmensos hombres de la Cultura: de izquierda a derecha, José Díaz Roque, Lázaro García y Francisco (Pancho) Valdés.

Ellos fueron de esos grandes creadores que mantuvieron a la Cultura como escudo y espada de la nación. Cada uno, desde su lugar, forjó una obra aportadora vinculada a la creación literaria, la composición e interpretación musical, y la creación de grupos musicales infantiles y juveniles, entre otros campos de su entrega a este universo de espíritu y fe.

En lo personal, me place haber entablado una fecunda amistad con los tres, casi convertida en filial, en el caso de Pancho, un hombre de extraordinario don de gentes que se colaba por el hueco de una aguja y lograba, a base de tenacidad y constancia, la mayor parte de los objetivos que se proponía.

Cada aspecto de la cultura cienfueguera (sindical, artístico, político…) estuvo ligado a la obra de las tres excepcionales figuras de nuestro patrimonio ético y moral. Ajenos a egos y yoísmos, estos pilares defendieron a la Cultura, en tanto expresión de la Patria, y asumieron actitudes irreprochables en todos los momentos, pero fundamentalmente cuando más se les necesitaba, justo en el lapso en que se prueba a los seres humanos.

Fue Lázaro el más conocido nacional e internacionalmente, pero los tres hicieron mucho, desde sus respectivas posiciones, por propiciarle alimento al alma, robustecer la sensibilidad de las personas y engrandecer la obra de los hombres y mujeres del sector cultural.

En esta efemérides, cabe recordar y honrar tanto el paso por este mundo como la fecunda huella de Jose, Lázaro y Pancho.

