Tras presiones internacionales, Israel permitió reapertura de Rafah

La televisora saudita Al Hadath reportó que la ceremonia de reapertura, por un periodo de prueba de 24 horas, contó con la presencia de funcionarios egipcios y de la Unión Europea, aunque sin entradas ni salidas, que comenzarán mañana.

El gobierno de Benjamin Netanyahu cerró el paso en mayo de 2024, cuando lanzó una ofensiva contra la ciudad de Rafah, fronteriza con Egipto, que provocó una ola de condenas internacionales y duras críticas de El Cairo.

Al Hadath señaló que aún no se informó sobre el protocolo de funcionamiento del cruce y señaló que hay conversaciones entre los países mediadores y el Ejército israelí sobre el tema.

Según la fuente, a partir de mañana comenzará de forma regular el movimiento de viajeros, a un ritmo de 150 personas que salen y otras 50 que entran.

La Corporación de Radiodifusión israelí reveló la pasada semana desacuerdos con Egipto sobre el tema porque El Cairo quiere que la cifra sea la misma en ambas direcciones con el fin de evitar el desplazamiento forzado encubierto de los gazatíes.

Precisamente, Hadath señaló que solo podrán regresar aquellos que abandonaron el territorio tras el estallido del conflicto, en octubre de 2023.

El cruce de Rafah está situado en la frontera sur de Gaza con Egipto, en una zona aún controlada por el Ejército israelí.

Según fuentes oficiales palestinas, más de 20 mil heridos y enfermos esperan salir de la Franja para recibir tratamiento en un tercer país ante la crisis de salud en la zona por la destrucción causada tras dos años de agresión israelí.

La Oficina de Prensa del gobierno en Gaza denunció recientemente, que desde el cierre de Rafah, murieron en el enclave al menos mil 268 pacientes que esperaban autorización para salir.