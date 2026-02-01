José Luis Méndez Méndez, Premio Nacional de Historia 2026

La Unión de Historiadores de Cuba dio a conocer los Premios de la Crítica Histórica 2025 , que estimulan los mejores libros de historia presentados a concurso. El Premio de la Crítica Histórica Ramírez Guerra Sánchez recayó En el nido del águila. Heredia en México (1825-1839), de Mireya Cabrera Galán, publicado por Ediciones Unión , “teniendo en cuenta la solidez de la propuesta investigativa sobre un tema insuficientemente abordado por nuestra historiografía, esclareciendo aspectos de la vida de una importante personalidad intelectual cubana, asentada en el uso de fuentes históricas de diversa naturaleza y a través de un ejercicio expositivo en que destaca la claridad y precisión del lenguaje”.

El jurado de este premio –para monografías y ensayos históricos publicados por editoriales nacionales, universidades, centros de investigación y asociaciones– integrado por los doctores Edelberto Leiva Lajara como presidente, Leidy Abreu García y Fabio Enrique Fernández Batista, lo decidió después de evaluar los 14 libros recibidos.

Por la calidad de las obras presentadas y su ajuste a la convocatoria del premio, se consideraron obras nominadas: Memorias de la nación cubana. Formación y liberación de la nación, de Eduardo Torres Cuevas y Yoel Cordoví Núñez. Ediciones Imagen Contemporánea, 2024, y Nadie guarde silencio. Los debates en la Biblioteca Nacional José Martí, junio 1961 de Caridad Massón Sena, Ediciones Temas, 2025.

El Premio José Luciano Franco Ferrán para monografías y ensayos históricos procedentes de editoriales territoriales pertenecientes a los Centros Provinciales del Libro y la Literatura fue otorgado a Del agua y de la muerte. Higiene pública en Santiago de Cuba, de la autora Olga Portuondo Zúñiga. Ediciones Santiago, atendiendo a criterios de originalidad, solidez teórica y metodológica, calidad del análisis historiográfico, manejo crítico de las fuentes y aporte al desarrollo de la historiografía cubana.

El jurado, presidido por el doctor Yoel Cordoví Núñez e integrado por los doctores Paul Sarmiento Blanco y Yamil Sánchez Castellanos, lo acordó por unanimidad, al evaluar las ocho obras recibidas, y nominó a los libros: La brigada de Cienfuegos en la Guerra de Independencia, de Orlando F. García Martínez, por Ediciones Mecenas (Cienfuegos) y Honestidad en tiempos de corrupción. Joseíto Ruiz, el alcalde socialista de Yaguajay (1946-1952), de José Ramón Ruiz Hernández, por Ediciones Luminaria (Sancti Spíritus).

Por otra parte, el Hortensia Pichardo Viñals, para reconocer a la mejor obra en las categorías de testimonio y estudios biográficos, publicada por editoriales nacionales, territoriales, de universidades, centros de investigación y asociaciones y los sellos editoriales de la UNHIC, fue para Magdalena Peñarredonda: tres jefes y un ejército en una mujer, de María Luisa García Moreno y José Ramón Lozano Fundora, publicado por el sello editorial Verde Olivo.

“El libro compila un valioso corpus epistolar, parcialmente inédito, remitido a la patriota Magdalena Peñarredonda por intelectuales del fuste de Julián del Casal y altos oficiales independentistas como Antonio Maceo, José María Rodríguez, Pedro Díaz Molina y Alberto Nodarse, entre otros”.

Asimismo, son de gran interés las misivas de María Cabrales y Alfredo Zayas. “Añaden valor al texto la reproducción facsimilar de algunos documentos y una fotografía de la protagonista en un campamento mambí. Las apreciaciones de los autores sobre el contexto histórico y contenidos de las epístolas enriquecen la contribución de este repertorio al conocimiento de una de las más importantes personalidades femeninas de la guerra del 95 y las primeras décadas republicanas”.

Conformaron el jurado los doctores Félix Julio Alfonso López (presidente), Yolanda Díaz Martínez y Fernando Miguel Manzo Alonso. Nominaron, asimismo, de entre los cuatro libros recibidos, a Leyendas santaclareñas, que reúne un grupo de narraciones legendarias compiladas y anotadas por Judiel Reyes Aguilar. Editorial Feijoo de Villa Clara.