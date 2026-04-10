Transferencia por efectivo y otras tentaciones engañosas

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Ofrecer efectivo por transferencia electrónica, fácil y sin costo, debería llamar la atención en la actualidad cubana cuando los negocios por lo general no aceptan el pago digital, y hacer una larga cola en el cajero automático o banco toma más tiempo del que quisiera.

Un titular nos comparte sobre lo ocurrido, “era tarde cuando la persona real, alguien que visita a diario la casa, llama para alertar que su cuenta de WhatsApp había sido hackeada; recién había recibido un mensaje solicitando ayuda con urgencia, quien pensábamos que escribía, necesitaba transferencia y a mí me hacía bien el efectivo, luego de tantos años conociéndole no era problema que más tarde llevara el dinero.” Durante el relato la persona estafada reconoce que prácticamente había regalado su capital.

Son más de uno los afectados con este método de estafa monetaria a través de cuentas en redes sociales hackeadas, por lo general comunicados vía mensajería o llamada, nunca por video llamada, y acompañado de la manipulación apremiante de solucionar un problema que no puede esperar; por ejemplo, aprovechar el negocio, el cual al revés de los demás, este solo acepta transferencia.

Para evitar lo ocurrido se recomienda, antes de enviar el dinero, comunicar de manera presencial o en una llamada telefónica a la persona, si le niegan video llamada desconfié y para prevenir, no comparta códigos que recibas por SMS, tampoco marques códigos que le envíen.

En caso de que le hackeen la cuenta de WhatsApp, intente recuperar la cuenta y recibirá otro código para activar la aplicación nuevamente en su teléfono; revise dispositivos vinculados y cierre secciones extrañas; puede también ajustar y activar la verificación en dos pasos.

OTRO MÉTODO, PAGAR COMISIÓN PARA COBRAR PREMIO VIRTUAL

Estafar dinero tiene múltiples estrategias, por lo general aprovechando la debilidad y necesidad de las personas; hacer creer que gana un premio es otra táctica engañosa, una recompensa empañada con la supuesta oficialidad y seguridad de pagar una comisión que solo puede liquidar en una sucursal bancaria.

Y aquí una interrogante, ¿cuál es la diferencia de enviar dinero vía digital o de manera presencial en el banco?, ninguna, en ambos casos es el titular quien autoriza la emisión de dinero.

“Soy usuaria habitual de Facebook y hasta último momento dudé de la orientación de los trabajadores bancarios sobre una posible estafa y me dejé ilusionar con la posibilidad de recibir un premio”, confiesa la señora jubilada una vez recibe la notificación electrónica de la gran recompensa, pero con el requisito de hacer un pago por adelantado en el banco.

Esta persona tiene más suerte, aunque no recibió premio, al final se convence de no emitir la transferencia; pero todavía hay muchas personas, que sin importar la edad, se dejan llevar por la tentativa de recibir dinero u otro regalo.

TAMBIÉN SE APROVECHAN Y OFRECEN EL RECIBO DE PAQUETERÍA

La situación energética en el territorio, el atraso con la entrega de paquetes enviados a Cuba y la información brindada por los beneficiarios en los grupos de redes sociales, importante esto último, es otra brecha que aprovechan embaucadores cibernéticos para solicitar dinero a cambio de la entrega adelantada de los bultos.

“Cuelga mujer, no envíes dinero, es una estafa, le digo a mi esposa, pero era tarde; ya había enviado la transferencia. Durante meses reclamamos el recibo del generador de energía y nos unimos a diferentes grupos, de instituciones no oficiales, donde otras personas también se encontraban a la espera de paquetería internacional, lo más importante era recibir el envió, sin importar el gasto extra; pero al reaccionar ya habíamos sido estafados.” Detalla su historia otro cliente que acude al banco en la búsqueda de una solución.

Presenciarse en la oficina de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) del municipio es el primer paso ante una estafa monetaria, tal como se procede en los delitos y robo. A partir de la denuncia presentada se inicia un proceso investigativo mediante el cual la institución financiera ofrece la información requerida al representante de la PNR y se procede a la solicitud del bloqueo de las cuentas bancarias implicadas.

El titular puede presentarse en su banco y recibir asesoramiento sobre las operaciones realizadas, para solicitar el bloqueo de las tarjetas relacionadas con el caso de estafa es necesario presentar la denuncia policial.

Hacer un stop antes de transferir de la cuenta bancaria, comprobar con una llamada o mejor físicamente a la persona que le comunica para solicitar dinero, analizar la situación y de ser necesario buscar asesoramiento en el personal bancario, importante siempre desconfiar cuando se relaciona con dinero, puede ser la decisión que corte el camino manipulado por seres que se ocultan tras tentaciones para hacerle perder parte o todo el caudal monetario que posee.

La alerta es bien de todos y cada caso un ejemplo para, desde la responsabilidad personal, revisar los sitios y grupos en redes sociales que utiliza, además de no compartir información de tarjetas bancarias o del carnet de identidad; son ladrones, cibernéticos, pero que su principal interés es estafar dinero.

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