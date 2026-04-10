Círculo Infantil Mis Amiguitos: oasis para la infancia (+ Galería y Video)

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En el año 1972 abría sus puertas en el Reparto Pastorita, de la ciudad de Cienfuegos, el Círculo Infantil, Mis Amiguitos, institución que debe su nombre a que resultó, para entonces, un centro multinacional, al que asistían niños soviéticos y alemanes, hijos de asesores técnicos extranjeros que vivían en la barriada, por supuesto, cienfuegueros.

Apenas en el año 70 del pasado siglo, comenzó a poblarse el asentamiento de los obreros, técnicos e ingenieros que trabajaban en la Zona Industrial. En junio se cumplirán los 54 años de fundado “Mis Amiguitos”, por el que han pasado muchas generaciones, quienes llevan grabadas las enseñanzas y el cuidado que han puesto allí en práctica sus trabajadores para con la Primera Infancia.

Asombra, que en los duros tiempos que vive la nación cubana, el centro se mantenga en funcionamiento, pintado, ambientado y funcional, en el que las “Tatas”, lucen sus impecables batas color rosa, y los pequeños son cuidados para que sus madres trabajen y “luchen” la cotidianidad.

La licenciada Marlenis De la Nuez Herrera es la directora, una muy exigente, por cierto, que tiene bajo su responsabilidad el bienestar de los infantes, 38 años dedicados a este trabajo, la avalan:

“Le he dedicado toda una vida al trabajo con los niños, y no me arrepiento, volvería a escoger esta profesión sin dudarlo. Es verdad que entraña una gran responsabilidad, pero vale la pena. Provengo de la Ciudad Nuclear, donde existe tradición en la profesión, y acá me he adaptado poco a poco, pero siempre optimista en que podemos lograr resultados, con el concurso de trabajadores y las familias de los niños.

“La matrícula es de 190 educandos, y contamos con una cobertura de 46 trabajadores, entre docentes, educadores y auxiliares pedagógicos; por supuesto que lidiamos con fluctuaciones en la plantilla, tal como sucede en todos los sectores de la sociedad, sin embargo, nunca se ha cerrado un Salón ni hemos dejado de prestar servicios”.

UN VIAJE CON MIS AMIGUITOS, POR DENTRO

La infraestructura del Círculo está conformada por siete salones, cada uno con sus baños independientes, oficina de dirección con política de puertas abiertas para recibir a padres y trabajadores, gabinete metodológico, enfermería, cocina-comedor, almacenes, patios exteriores, todos ambientados según la edad e intereses de los infantes. Cuentan, además, con un jardín de plantas ornamentales y medicinales, y un huerto, con la particularidad de que las posturas resultaron donadas por los trabajadores y familias de los párvulos.

LAS TATAS

Amparo, Anita, Mariluz, las Jimaguas, entre otras, han dedicado sus vidas laborales a la profesión de educar y cuidar de la Primera Infancia allí en “Mis Amiguitos”, son caras reconocidas, mujeres queridas y respetadas en el ámbito en el que se desempeñan, no importa lo duros que se presenten los tiempos actuales.

“Ya tengo 72 años, y no te voy a negar que necesito trabajar, porque la chequera de la jubilación no alcanza, pero me sobra amor para darle a mis niños”, abunda Ana Naranjo González.

La Lic. Amparo Romero Rodríguez, que viene todos los días desde Caunao, y eso es casi una hazaña de todos los tiempos, por lo distante que queda, ha dedicado 39 años al oficio; y ahora hace un binomio perfecto con Maydelín Guerrero Martínez, una de las auxiliares de quinto año de vida.

Yanara es una entusiasta Tata, también de quinto año con espectaculares habilidades para el canto y el baile, que se las trasmite a los pequeños. También cuentan allí con el concurso de Nelson Ramírez, renombrado cantante y guitarrista cienfueguero, que hace de las suyas como profesor en la Secundaria Básica del barrio y se integra a las actividades culturales de “Mis Amiguitos”.

Atienden círculos de interés de la escuela Primaria y Secundaria del asentamiento; y son unidad docente de la Escuela Pedagógica y la Universidad, donde se estudian carreras vinculadas a la Primera Infancia.

En lo personal, este Círculo Infantil forma parte de mi memoria afectiva, allí permanecieron mis hijos hasta completar la Enseñanza Preescolar, y cada vez que lo visito, me invade la nostalgia por aquellos tiempos felices, transcurridos casi 30 años. Y no exagero ni pretendo hiperbolizar, cuando uso la palabra oasis, porque esa es la sensación que invade cada vez que acudo al lugar para recoger a mi nieta de cuatro años. Bendito lugar que permanece intacto.

VEA ADEMÁS EL VIDEO:

Actividad cultural de quinto año de vida en el Círculo Infantil Mis Amiguitos en Pastorita, Cienfuegos. / Video: Magalys Chaviano Álvarez / 5 de Septiembre

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