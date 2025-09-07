teleSUR participa en Foro de Medios de Comunicación y Grupos de Expertos del Sur Global 2025

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 48 segundos

Este sábado fue creada la Red para la Asociación de Comunicación Conjunta del Sur Global. El lanzamiento fue anunciado durante el Foro de Medios de Comunicación y Grupos de Expertos del Sur Global 2025 que se celebra en Kunming, capital de la provincia de Yunnan, en suroeste de China.

LEA TAMBIÉN:

Al Mayadeen y teleSUR firman alianza para establecer red global del Sur

Más de 1.000 medios de comunicación, grupos de expertos y otras instituciones de 95 países y regiones del Sur Global componen el primer grupo de socios de esta red cooperativa, impulsada por la Agencia de Noticias Xinhua.

La presidenta de teleSUR, Patricia Villegas, se encuentra presente en el evento sumando la voz de nuestra multiplataforma a la iniciativa que busca “incrementar de manera colectiva la fuerza de la comunicación conjunta y elevar la voz del Sur Global”, según detallan los organizadores.

La red propuesta inicialmente por Xinhua en noviembre de 2024, tiene como objetivo llevar sus tareas cooperativas con base en dos plataformas: el Foro de Medios de Comunicación y Grupos de Expertos del Sur Global, y la red de noticias de medios del Sur Global.

Para este fin, la red organizará una serie de reuniones internacionales y regionales, además de seminarios profesionales, sesiones especiales de capacitación, exposiciones fotográficas y otras actividades.

Uno los objetivos principales de la asociación es poner en marcha proyectos de co-creación, publicar informes de grupos de expertos, columnas especiales e iniciativas y consensos.

Foto: Xinhua

Foto: Xinhua

Foto: Xinhua

Visitas: 1