SNB 63: Avispas pican a los Elefantes en subserie particular

Se peleó hasta el final pero no se pudo. Parecía que de la mano del derecho Hermes González y con los bates calientes del choque sabatino, los Elefantes superarían a las Avispas en la subserie, pero no fue así. El éxito de los indómitos fue de siete carreras por una, rompió el empate y por ende se adjudicaron (3-2) el compromiso particular.

El diestro sureño inició el choque permitiendo carreras en las tres primeras entradas, a la postre suficientes para el resultado final. Luego fue otro en el montículo, llegó a retirar a 14 bateadores en línea hasta que en el principio del octavo -aún en el montículo a la espera de una remontada de sus compañeros- Santiago volvió a castigarlo, en su rescate vino Kevin Hernández quién con base llenas no permitió más libertades.

Hasta ahí el juego estaba (5×1) y solo dos oportunidades le restaban a los verdinegros que nada pudieron hacer y máxime cuando en la parte alta del noveno las Avispas agregaron dos rayas más.

Pese a ser bateado con oportunidad, Hermes González recetó nueve ponches en siete inning y sin conceder boletos. Ahora presenta balance de (2-3), en tanto Osvaldo Acuña de excelente labor monticular se llevó el éxito número dos de la actual campaña sin derrotas.

En cuanto a la ofensiva, con tres indiscutibles muy poco se puede hacer en un partido de béisbol. Jorge Zúñiga que sigue con el bate caliente disparó par de cohetes y fue lo mejor de la tarde.

Ahora Cienfuegos exhibe balance de nueve victorias y 18 derrotas, último lugar en la tabla de posiciones. Desde este martes 16 y hasta el 21 de abril enfrentarán a Holguín y la siguiente semana a Camagüey en el 5 de septiembre.

De estos 10 partidos en casa, en gran medida, dependerá el futuro de la tropa que dirige Jorge Robeisi Rodríguez. Aún están a tiempo de escalar posiciones.

