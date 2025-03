Sheinbaum responde a amenazas de Trump: México es un país soberano

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 35 segundos

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, toma posición de cara a la implementación de las amenazas arancelarias de Trump y destaca la soberanía de México.

“Somos un país libre, independiente y soberano. Y a México, en cualquier lugar del mundo, se le respeta, porque aquí pedimos ser tratados como iguales. Por eso siempre he dicho, cooperación, coordinación, sí; subordinación, nunca”, aclaró el domingo la mandataria.

Sheinbaum aseveró que dichas acciones afectarían la economía de Estados Unidos, además de que denunció las redadas migratorias iniciadas con Donald Trump, resaltando la contribución de los ciudadanos mexicanos al producto interior bruto (PIB) del país norteamericano.

“Lo he dicho otras veces, Estados Unidos no sería lo que es si no fuera por los mexicanos y mexicanas que trabajan en otro lado. Si no hubiera paisanos trabajando el campo del otro lado, los mejores trabajadores del campo, no habría comida sobre la mesa de los estadunidenses”, enfatizó.

El secretario de Comercio de EE.UU., Howard Lutnick, declaró el domingo que la imposición de los aranceles del 25 % a los productos mexicanos entrará en vigor el próximo martes 4 de marzo, tal cual lo anunció el presidente Donald Trump.

Sheinbaum envió una carta el 26 de noviembre a Trump, cuando él era presidente electo, en la que avisó que a un arancel vendrá otro en respuesta y rechazó sus amenazas. Y esta postura fue tomada mientras que el país azteca, según su presidenta, goza de una buena situación económica.

La presidenta de México logró poner en pausa la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, pero solo un mes y prometió dar resultados en el combate al tráfico de fentanilo, y Trump recalcó evitar el tráfico ilegal de armas hacia México.

La mandataria mexicana insistió en fortalecer el diálogo y la cooperación entre ambos países, en vistas de los profundos vínculos comerciales existentes y de integración económica existentes, pero sin admitir ataques a la soberanía.

Desde que llegó al poder, el presidente Donald Trump, minimiza los beneficios de su relación con México al emitir órdenes ejecutivas de todo tipo como cambiar el nombre de Golfo de México a “Golfo de América”, imponer los aranceles del 25 % a los productos mexicanos, para militarizar la frontera o la seria amenaza de extinguir a los cárteles de la droga mexicanos.