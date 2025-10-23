Se reanudarán vuelos directos entre Moscú y Holguín

La reanudación de este octubre marca el retorno de un corredor aéreo que tuvo un segundo hito en noviembre de 2019. En esa fecha se inauguró una segunda ruta turística entre Moscú y Holguín, con la llegada del primer vuelo del Boeing 777 de la aerolínea Royal Flight al aeropuerto internacional Frank País.

Esta operación, a cargo del turoperador CoralTravel, se mantuvo activa hasta el primer trimestre de 2020, cuando la pandemia de covid-19 forzó la interrupción global de los viajes.

La Nordwind Airlines, actor central en la reapertura, es una aerolínea chárter con base en Moscú que inició sus operaciones en diciembre de 2008 con una flota inicial de dos Boeing 757-200. Desde entonces, ha operado principalmente desde su base en el aeropuerto internacional Sheremetyevo, en la capital rusa.

Paralelamente a la noticia de la reconexión aérea, otro anuncio relevante fortalece las perspectivas turísticas para el destino holguinero. Recientemente se dio a conocer la firma de un acuerdo de gestión entre el Grupo Hotelero Cosmos, el mayor operador hotelero de Rusia, y la empresa cubana Gaviota S.A.

Este convenio tiene como objeto la administración del Hotel Sierra Cristal, un establecimiento de cinco estrellas ubicado en la región de la Península de El Ramón, en el municipio de Antilla, al norte de la provincia de Holguín.

Este nuevo resort, que cuenta con una capacidad de 640 habitaciones, operará en el mercado internacional bajo la marca Sierra Cristal by Cosmos Hotels.

El acuerdo fue rubricado durante la celebración del Foro de Territorios Turísticos (FTT-2025), un evento de alto nivel efectuado a mediados de octubre en el emblemático Complejo Olímpico Luzhniki de Moscú, consolidando así una alianza estratégica que busca potenciar la oferta turística de la región.