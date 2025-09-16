Se afianzan vínculos entre organizaciones juveniles de Cuba y Vietnam

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 50 segundos

Los vínculos entre la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y su contraparte de Vietnam se afianzan, así lo reafirma la segunda edición del programa de intercambio de ambas organizaciones juveniles iniciado este lunes en La Habana.

Durante la jornada inaugural, se rindió homenaje a líder Ho Chi Minh y al Héroe Nacional José Martí, un simbolismo que refuerza los lazos históricos y la afinidad entre la juventud cubana y vietnamita.

En la ocasión, una comitiva de la ciudad de Ho Chi Minh visita la isla en un contexto especial, marcado por la reciente visita del presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez a Vietnam, el aniversario 65 del triunfo vietnamita frente a la agresión de los Estados Unidos y del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

La agenda del intercambio incluye reuniones con organizaciones estudiantiles, movimientos juveniles y el comité provincial de la UJC en la capital, además de actividades académicas, culturales y deportivas, en el marco de concreción y actualización del convenio de cooperación firmado en 2023.

La delegación de la UJC de la Ciudad Ho Chi Minh, que desarrolla una intensa jornada de trabajo en La Habana, rindió honores esta mañana a José Martí desde la Plaza de la Revolución. #CubaEstáFirme pic.twitter.com/QevkN1goFM — Raúl Palmero 🇨🇺 (@rpalmero1) September 16, 2025

Dicho convenio posibilita espacios de intercambio científico, proyectos conjuntos y colaboración en la promoción del deporte, la cultura y la internacionalización juvenil.

Raúl Alejandro Palmero Fernández, primer secretario del Comité Provincial de la UJC en La Habana, manifestó que se realizará una sesión de trabajo ampliada para revisar el cumplimiento y actualizar los acuerdos del convenio, así como para definir la agenda conjunta para 2025 y 2026.

Enfatizó que el programa busca fortalecer el intercambio de experiencias políticas, organizativas, comunicacionales y de emprendimiento juvenil, resaltando tanto los métodos innovadores de Vietnam como la rica tradición revolucionaria y de resistencia cubana.

Algunos de los aspectos destacados son el sistema empresarial vietnamita que apoya la sustentabilidad de las organizaciones juveniles, así como la experiencia cubana en universidades, centros científicos y casas de cultura, que contribuyen a enriquecer el vínculo entre ambas juventudes.

Nguyen Thanh Lam, miembro del comité permanente de la UJC en la ciudad de Ho Chi Minh, expresó que con esta visita se espera estrechar aún más las relaciones de unidad en ámbitos sociales, y que el programa de intercambio cultural y organizativo reafirma la voluntad de hermandad entre ambos países.

Delegación de la UJC de la Ciudad Ho Chi Minh de Vietnam visitó hoy la sede el Períodico @JuventudRebelde, compartiendo experiencias sobre el sistema de gestión de la prensa y la comunicación política. #CubaVencerá @YoerkySanchez pic.twitter.com/Cvp3yh92sA — Raúl Palmero 🇨🇺 (@rpalmero1) September 16, 2025

El principal objetivo de la estancia de los jóvenes vietnamitas en la Mayor de las Antillas es fortalecer la cooperación y ampliar las posibilidades de crecimiento mutuo para las nuevas generaciones, cimentando un futuro común basado en la historia compartida, la solidaridad y la victoria, pese a las adversidades y la distancia geográfica.

Delegación de la UJC de la Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam, visitó hoy la escuela primaria Nguyen Van Troi en el Cerro. Los visitantes intercambiaron con los pioneros y realizaron importantes donaciones. #CubaVencerá pic.twitter.com/TgmZNmOljv — Raúl Palmero 🇨🇺 (@rpalmero1) September 16, 2025

Visitas: 1