Salud de Abreus en 26: comprometidos por la vida

El servicio de la salud en Abreus junto a sus positivos resultados forman parte de que este municipio mereciera la sede provincial por el día de la Rebeldía Nacional. Desplegado por un modelo de salud pública que combate adversidades con entrega y creatividad. La doctora Adriuska Delgado Ramos, subdirectora de Asistencia Médica de la Dirección General de Salud en ese territorio, resume el compromiso de los galenos abreuenses “Aquí no esperamos a que las condiciones sean perfectas. Trabajamos con lo que tenemos, pero con el corazón”.

Un sistema sanitario que prioriza la vida

Abreus, con sus dos policlínicos, uno en la cabecera municipal y otro en Yaguaramas, además de sus 31 consultorios del Médico de la Familia, ha logrado mantener desde 2024 una mortalidad materno-infantil en cero, cifra alentadora para estos tiempos colmados de dificultades.

“Esta es la respuesta de las intervenciones mensuales en comunidades vulnerables, donde evaluamos al 100% de gestantes y lactantes”, explica la Doctora Delgado Ramos. Pese a identificar dos partos extrahospitalarios este año, los cuales fueron atendidos sin complicaciones.

El municipio enfrenta desafíos como el embarazo adolescente, reducido a 16 casos mediante estrategias intersectoriales en demarcaciones como Horquita.

También el envejecimiento poblacional al 19.1%, mitigado con cuatro casas de abuelos y 35 círculos de ese grupo etario donde fusionan la salud, cultura y deporte, en aras de contribuir a una mejor calidad de vida.

Consultorio No. 3: Batalla diaria en el Seborucal

A pocos metros del centro de la cabecera municipal, está ubicado el Seborucal, un barrio identificado en situación de vulnerabilidad y donde hace algunos años el gobierno local implementa acciones en aras de transformar la comunidad.

Allí se encuentra el consultorio No. 3, del policlínico Mario Muñoz Monroy donde la doctora Yanet Borges González, recién regresada de una misión en Venezuela, y la enfermera Yanet Toledo Oliva atienden a sus 1,397 habitantes, incluyendo cinco embarazadas. “Aquí de los principales problemas identificados resulta el alto índice de fumadores y enfermedades crónicas no transmisibles. Pero no nos rendimos “, afirma Borges González.

Cada mes, el Festival de la Salud lleva hasta este barrio y a otros diferentes equipos multidisciplinarios que ofrecen desde toma de presión arterial hasta venta de medicamentos, una iniciativa que ha reducido en un 40% las complicaciones en gestantes desde 2024.

Comprometidos por el “26”

“A pesar de los logros, la escasez de medicamentos y reactivos de laboratorio persiste como en toda Cuba a causa del injusto bloqueo norteamericano que asfixia a Cuba, pero esto no impide que los médicos abreuenses, continúen cumpliendo con su misión de salvar vidas. Hoy, este municipio es prueba viva de que la salud, como la Revolución, se construye día a día”, así lo afirma Adriuska.

