Sady: atrapada por la vida atrayente de las abejas meliponas

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 19 segundos

En los últimos años la provincia de Cienfuegos tuvo un alza en el desarrollo de la meliponicultura, o cría y fomento de la abeja melipona (Melipona beecheii), conocida popularmente como abejas de la tierra.

Estos pequeños insectos son las abejas sin aguijón, a diferencia de sus congéneres la abeja europea (Apis mellifera), que tanto se ha extendido en Cuba.

Dentro de ese florecimiento de las meliponas, hay que destacar la incorporación de mujeres a esa actividad tan noble, y a la vez muy beneficiosa, porque todos los productos obtenidos en esas colmenas pueden incidir en el mejoramiento de la salud humana.

Sadylin Triana Martin, o simplemente Sady como le conocen todos, es una de estas mujeres que ha entregado su alma a las colmenas en el municipio cabecera de este territorio.

Entre su profesión de Licenciada en Farmacia y practicar el arte de la fotografía, confiesa que disfruta mucho de una de sus grandes pasiones: la cría de abejas meliponas, nada menos que en un espacio insólito: la zona urbana de la ciudad de Cienfuegos.

Aunque nació en Cabaiguán, Sancti Spíritus, ella hace 28 años reside en el reparto Tulipán, por cuanto se siente como una hija más de esta provincia.

“Hace más de ocho años tuve mis primeras cuatro colmenas, pero yo no las dividía, al principio me daba miedo. De hecho, cuando tuve las primeras cajas que eran de 40×20, no me atrevía ni a abrirlas, ni a tocarlas. Siempre tenía que pedir ayuda de una persona que me hiciera la división, mientras yo miraba.

“Luego en Internet empecé a ver un canal dedicado a esos temas, y ahí me decidí a hacer yo misma las divisiones, y fui cogiendo práctica y confianza, así te das cuenta que lo importante es trabajarlas con mucho amor.

“Después conocí el grupo Meliponicultura en Cuba en Whatsapp, que estoy muy orgullosa de estar en este, porque es muy activo y explican muchos procederes con estas colmenas.

“Conocí también a dos personas maravillosas: Nereida y Heriberto, quienes se dedican desde hace muchos años al cuidado de este tipo de abejas y me han enseñado mucho y nutrido de sus conocimientos y espero seguir aprendiendo más.

“Mira, la primera vez que abrí una colmena de melipona me impresioné tanto porque fue algo sorprendente. Cuando vi aquellos nidos, los potecitos llenos de miel, me parecía que estaba en otro mundo, porque todo cuanto ocurre dentro de la colmena es atrayente”, narra a 5 de Septiembre.

Sady recomienda a las mujeres que se sumen a esta actividad, aunque sea con una sola colmena, que puede ocupar una caja pequeña de madera, ya que los resultados son magníficos.

“Sirve como terapia de relajación, el solo hecho de ver cómo funciona ese mundo. Por ejemplo, las abejas viven poco, pero en tan corta vida hacen un trabajo tan extraordinario, lo primero es que logran una organización increíble, al punto que dentro de la colmena tienen su propio basurero para los desperdicios y mantienen la higiene del resto de su residencia.

“Los zánganos, que son las abejas machos de la colmena, resultan relevantes para la reproducción de la especie, tienen la misión de copular a las reinas, pero apenas viven 18 días.

“Resulta fundamental para las abejas mantener una buena termorregulación de la colmena, es decir una temperatura adecuada, cuando hay mucho calor ellas se colocan frente a la piquera (entrada y salida de la colmena) y mueven sus alitas para ventilar y refrescar el ambiente.

“En estos menesteres, es muy bueno que se pueda involucrar a la familia, porque mi esposo, Fabio Gutiérrez, se hizo cargo de construir todo el meliponario, mientras mi hijo, de igual nombre y a quien le gusta mucho el trabajo con las abejas, me ayuda siempre cuando debo hacer divisiones en las colmenas.

“Contamos con El Manual de Meliponicultura en Cuba, muy interesante y completo, donde explican las medidas de las cajas para las colmenas”, añade.

Sady atesora videos donde se pueden visualizar esas imágenes tan atrayentes, sobre todo para quienes se acerquen por primera vez al mundo de ensueños de las abejas meliponas, un mundo por el cual, esta mujer -Licenciada en Farmacia, y fotógrafa por emprendimiento-, se ha dejado atrapar para toda la vida.

Visitas: 1