Rusia dispuesta a estudiar nuevos suministros de petróleo a Cuba

«Si es necesario, estaremos dispuestos a estudiar nuevos suministros de petróleo u otras medidas de apoyo», afirmó el diplomático este jueves a la prensa, señalando que los envíos de crudo a la nación caribeña están sujetos a numerosas limitaciones.

Pankin también destacó que Moscú respeta a La Habana por su resiliencia. «Es un país al que realmente respetamos por su firmeza y su capacidad de vivir bajo sanciones y embargos durante tantos años», indicó.

«Sin duda, contamos con un plan de cooperación y de apoyo a Cuba», agregó el vicecanciller.

La situación en Cuba se ha deteriorado drásticamente desde finales de enero de 2026, tras la implementación por Estados Unidos de medidas destinadas a bloquear por completo el suministro de combustible a la isla.

La situación energética se ha vuelto crítica: en marzo, la red eléctrica nacional falló tres veces, provocando largos apagones en todo el país. Al mismo tiempo, la nación sufre una grave escasez de gasolina y diésel.

Algunas aerolíneas extranjeras anunciaron la suspensión de vuelos a Cuba debido a la falta de combustible para aviones en sus aeropuertos, lo que hace imposible el repostaje.